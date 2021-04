Los millones de seguidores de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se despertaron el martes con la triste noticia de la ruptura de la famosa pareja, que semanas antes había negado los rumores de una separación. Ellos mismos lo confirmaron al programa estadounidense ‘Today’: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos”, señalaron.

La actriz y cantante, de 51 años, y el exbeisbolista ahora convertido en un próspero empresario, de 45, pidieron respeto a su decisión: “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor a cada uno y a nuestros hijos”.

Aunque la noticia se conoció el martes, la realidad es que la pareja había puesto fin a su relación hacía una semana. Según contó una fuente a People, Jennifer y Alex decidieron terminar durante una amigable conversación que se realizó en el último viaje del exbeisbolista a la República Dominicana.

“Pasaron tiempo juntos en la República Dominicana la semana pasada y decidieron que era mejor seguir por separado”, comentó la fuente. “La ruptura es amigable”. Esto coincide con la declaración que ofrecieron las estrellas, en la que aseguran que continuarán trabajando junto pese al fin de su relación.

La ruptura se da a un mes del viaje de Alex Rodríguez a la República Dominicana para pasar tiempo con Jennifer Lopez, quien se encuentra filmando su próxima película, Shotgun Wedding. En ese momento, una fuente confirmó que la pareja estaba haciendo “todo lo posible por priorizar su relación”.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez en una imagen de mayo de 2018. (Foto: AFP)

En febrero de este año se involucró a la participante de realities Madison LeCroy con Alex Rodríguez. Ella confesó haberse comunicado con él por videollamada pero negó que se hayan visto en persona: “Nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo. No quiero nada malo para su familia ni para la mía. Definitivamente somos inocentes en esto”.

El suplemento Page Six estima que esa presunta infidelidad a la distancia incomodó a Jennifer López, que no habría soportado la vergüenza, y no tanto por la dificultad de mantener la relación a la distancia: las restricciones por la COVID-19 mantenían a ella en República Dominicana y a él, en Miami.