La cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck acaparan titulares por su cercanía luego que ella confirmara el fin de su romance con Alex Rodríguez; sin embargo, la buena relación de ‘Bennifer’ no está solo enfocada en la soltería de ambos, sino que a inicios de abril el mundo entero lo comprobó cuando él aceptó opinar sobre su expareja de hace 17 años en la revista InStyle y hasta bromear con lo bien que luce JLo a los 51 años, ¿Qué dijo en esa oportunidad?

Casi dos décadas después de ponerle fin a su compromiso en 2004, los actores se han dejado ver juntos y, según informó la revista People, el encuentro se dio en la casa de la cantante en Los Ángeles, el pasado viernes 30 de abril, luego que ella regresara de República Dominicana donde estuvo grabando su nueva película “Shotgun Wedding”.

“Son amigos. Siempre lo han sido y se han visto durante todos estos años”, explicó la fuente en la publicación. Otro informante agregó que “pasaron tiempo juntos en Los Ángeles durante la semana pasada. Se tienen mucho amor el uno al otro. Siempre se han admirado”.

Por su parte, el tabloide Page Six indicó que el también director fue fotografiado bajando de la camioneta de la actriz que envió especialmente para recogerlo.

El halago lleno de afecto

A inicios de abril de 2021, Ben Affleck fue uno de los famosos invitados por InStyle para destacar el gran trabajo de la ‘Diva del Bronx’ para la edición de mayo. En esa oportunidad, el actor de ‘Argo’ quiso conocer cómo hace Jennifer Lopez para verse tan hermosa a los 51 años.

“¿Dónde guardas la fuente de la juventud?... ¿Por qué te ves igual que en 2003 mientras yo parezco estar en mis 40?”, le preguntó en el perfil.

Las palabras de su expareja recibieron respuesta y JLo precisó: “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”.

Jennifer Lopez presumió su figura frente al mar a los 51 años para la portada de la revista 'InStyle'. (Foto: @jlo / Instagram)

Eso no fue todo, pues el director estadounidense agregó que “ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”.

Affleck no ha ocultado el cariño y admiración hacia su expareja y, en enero pasado, también opinó sobre la “atención excesiva de los medios” cuando ellos eran pareja y cómo su boda tuvo que ser pospuesta.

“Se escribía mucha mie... y violenta sobre ella de una manera que si la escribieran ahora, literalmente, te despedirían. La gente fue jodidamente sexista y racista con ella”, reflexionó.

Jennifer Lopez y Ben Affleck no solo fueron pareja hasta el 2004, sino que trabajaron juntos en en “Gigli “(2003) y “Jersey Girl” (2004).

JLo anunció el fin de su relación con Alex Rodríguez el pasado 15 de abril, con quien se iba a casar. Por su parte, Affleck también estrenó soltería recientemente tras separarse de la actriz cubana Ana de Armas.