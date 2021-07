La relación va viento en popa. Jennifer Lopez y Ben Affleck no han oficializado aún su relación. Sin embargo, se le ha visto visitando mansiones a la venta en Los Ángeles, lo que supone que están pensando mudarse juntos. Asimismo, la actriz Leah Remini, una amiga de la pareja, ha publicado un video en Instagram en el que se puede confirmar que tras 17 años separados, ‘Bennifer’ está de vuelta.

El actor y la cantante se casaron en 2003, pero en enero de 2004 anunciaron el fin de su relación. Casi 20 años después, y tras la ruptura de Jennifer Lopez con el exbeisbolista de ascendencia dominicana Alex Rodriguez, una de las parejas más recordadas de Hollywood ha decidido retomar su noviazgo.

Pese a que han sido vistos juntos en más de una ocasión, ninguno de los dos ha publicado nada sobre su relación en redes sociales. Esta semana la amiga de la pareja, la actriz Leah Remini, ha compartido por primera vez una foto de ellos juntos en su fiesta de cumpleaños. “Quería compartir un pequeño video de mi cumpleaños con todos ustedes porque recibí mucho amor ese día”, escribió en la publicación.

En realidad, este video recién publicado por la actriz ítalo-estadounidense tiene más de un mes, momento en el que se celebró la fiesta de cumpleaños. En la imagen Affleck y Lopez aparecen abrazados junto a Rimini. JLo apoya su mano sobre el pecho del actor y los tres sonríen a la cámara.

Ben Affleck y Jennifer Lopez junto a Leah Remini. (Foto: Instagram | @leahremini)

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a cruzar sus caminos en mayo de 2021 no solo han compartido como familia con sus respectivos hijos, sino que ella se mudó a Los Ángeles para no estar a distancia y hoy se habla de la posible compra de una mansión para estar todos juntos. Además, se reveló la idea de la firma de un contrato prematrimonial, pues la fortuna de la cantante está valuada en nada más y nada menos que en 400 millones de dólares, algo que no es del gusto de su pareja.

“Él está de acuerdo con sus conversaciones matrimoniales, pero cualquier cosa que tenga que ver con el acuerdo prenupcial es un apagón para él”, reveló una fuente a la revista ‘Heatworld’, pues “éste también cuenta con “una gran fortuna (150 millones de dólares) y él no cree que su dinero esté en riesgo con JLo. La verdad es que no está tan interesado en casarse de nuevo, pero sabe que es importante para Jen y no quiere perderla”.

‘Bennifer’ estuvo a punto de llegar al altar en 2004, pues se comprometieron en 2002 y Jennifer Lopez definió el fin de su romance como “probablemente mi primer gran desamor”. Luego, JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, Ben Affleck lo hizo con Jennifer Garner.