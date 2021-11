Todo indica que este 2021 la cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck no solo recibirán el 25 de diciembre junto a los hijos que cada uno tuvo en sus anteriores relaciones, sino también con la exesposa del actor de ‘Batman’, Jennifer Garner. Aquí todos los detalles que se conocen hasta el momento de lo que será la celebración de Navidad de la pareja del momento en Hollywood.

Las últimas semanas han sido intensas para ‘Bennifer’ y han estado separados por motivos laborales, pues ella trabaja en el rodaje de la película “The Mother” para Netflix en Vancouver, Canadá y el actor está enfocado en su nuevo proyecto, “Hypnotic”, que se graba en Los Ángeles y Texas; sin embargo, para las fiestas de fin de año todo cambiará.

JLo y Ben tendrán una Navidad en familia

Diciembre será un mes en que Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutarán de su amor y del cariño de sus hijos. Para estas celebraciones no solo estarán con Max y Emme, los pequeños que tuvo JLo con Marc Anthony, sino también Violet, Samuel y Seraphina, los niños de Jennifer Garner y la mamá también está invitada.

“La Navidad tiene que ver con los niños. A pesar de ser totalmente opuestos, Jennifer Garner y Jennifer Lopez se han unido por los niños”, reveló una fuente a ‘Ok Magazine’.

Jennifer Lopez y Jennifer Garner juntas

La decisión de que Ben Affleck una a su actual pareja y su exesposa puede resultar extraña para muchos, pero está pensada en el bienestar de sus hijos.

“Puede sonar extraño pasar las vacaciones con la nueva novia de su exmarido, pero a Jennifer no le importa lo que piensen los demás”, agregó el informante.

Desde que la ‘Diva del Bronx’ retomó su relación tras 17 años separada de Ben Affleck, han sido diversas las ocasiones en que los hijos de ambos han compartido de manera privada y pública. La más reciente fue en Halloween donde pidieron dulces y aunque ambas actrices no son las mejores amigas, “se llevan bien”.

“Si los niños pueden llevarse bien, ¿por qué no pueden los padres?. Dudo que alguna vez vayas a ver a Jennifer aparecer en un video musical de JLo o pasar el rato juntos en un desfile de moda de Versace. Al igual que las posibilidades de que JLo hornee galletas con Jennifer antes de ir juntos al club de lectura es muy poco probable”, añadió la fuente.

Lo que piensa Jennifer Garner de JLo

El pasado julio, cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck estaban acercando a sus familias, se conoció que Jennifer Garner “no tiene nada en contra” de la ‘Diva del Bronx’ y “no se interpondrá” para que ambas familias convivan.

De esta manera, la protagonista de ‘Yes Day’ de Netflix, accedió a que la relación de su exesposo sea de conocimiento de sus hijos y ellos también compartan su felicidad.

“Fue idea de Ben estar abierto y dejar fluir la relación. A Jen le gusta el control, pensó que era un poco flojo, pero ahora, mirando hacia atrás, Jen dice que fue una gran decisión. No puedes ocultar con quién está saliendo tu ex. Especialmente si estás en el negocio. Y Jen no tiene nada en contra de JLo”, comentó una fuente cercana a la actriz a ‘Entertainment Tonight’.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.