Jesaaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee que conquista a todos en las redes sociales

Daddy Yankee es una de las estrellas musicales más reconocidas en el mundo entero. Uno de los pioneros del género urbano y el principal embajador del reggaetón. Ramón Luis Ayala Rodríguez, como lo bautizaron sus padres, tiene tres hijos: Yamilette Ayala González, Jeremy Ayala González y Jesaaelys Ayala González.

La menor, Jesaaelys Ayala González, ha conquistado, al igual que su padre, las redes sociales, con 23 años ya es toda una influencer. Y si bien Daddy Yankee siempre ha intentado mantener a sus tres hijos y a su esposa, Mireddys González, lejos del foco de atención, al parecer a Jesaaelys lo de la fama le corre por las venas.

La hija del reggaetonero utiliza sus redes sociales para mostrar su belleza y deslumbrar con su talento. Jesaaelys Ayala se describe como una vlogger de belleza y amante de los viajes. Pero lo que más ama son las fotografías, prueba de ello son las imágenes que comparte en sus redes.

Jesaaelys utiliza la plataforma de YouTube para brindar tutoriales de maquillaje y también ha empezado a dar talleres para que otras jóvenes se beneficien de sus trucos. Además de sus looks de maquillaje, la hija del ‘Cangry’ conquista a sus seguidores con sus atuendos modernos.

Daddy Yankee y su hija menor, Jesaaelys Ayala. (Foto: Instagram) Daddy Yankee y su hija menor, Jesaaelys Ayala. (Foto: Instagram) Daddy Yankee y su hija menor, Jesaaelys Ayala. (Foto: Instagram)

Pero no todo es color, brillante y sensualidad en la red social de Jesaaelys Ayala. La joven influencer suele transmitir mensajes positivos para sus seguidores. Hace un tiempo reveló una de las cosas que le tocó vivir cuando era niña: Jesaaelys le contó a sus seguidores que llegó a pesar 113 kilos cuando tenía 14 años y luchó con sus malos hábitos alimenticios para poder bajar de peso y empezar una vida saludable.

El mensaje Jesaaelys para las personas con sobrepeso

“La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil tener sobrepeso. Me sentía mal, mi autoestima estaba por los suelos, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo entero… en fin, no me gustaba como era”, explicaba la hija de Daddy Yankee.

“Hasta que me dijeron que pesaba 227 libras (113 kilos) ¡Sí! Y decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca jajaja. Empecé a ejercitarme y a comer sano”, reveló Jesaaelys sobre el método con el que finalmente logró alcanzar su meta.

La joven, que tiene más de 500 mil seguidores en Instagram, aseguró que con el apoyo de su familia y su perseverancia y paciencia logró acostumbrar a su cuerpo a nuevos hábitos saludables.

“No es fácil acostumbrar al cuerpo a cosas diferentes porque requiere tiempo. Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que te entiendo y que la jornada no es fácil”, declaró Jesaeelys y compartió palabras de apoyo para quienes atraviesan una situación similar.

“Los cambios no se ven de un día para otro, pero se puede”, aseguró la influencer y dijo que bajar de peso fue el logro más importante de su vida.

“Ámate tal y como eres, acéptate. Acepta tu cuerpo y todas las imperfecciones que tiene porque todos tenemos. Nunca te sientas inferior a alguien por su ‘belleza’ porque al final la belleza es relativa”, sentenció.