El realizador español Jesús Colmenar, que es uno de los principales responsables del éxito de “La casa de papel”, dará el salto a Hollywood con el thriller “Sabine”. “Por fin puedo comentaros esta emocionante noticia”, dijo hoy Colmenar en su cuenta de Instagram.

La revista The Hollywood Reporter detalló que esta cinta girará en torno a una joven detective que descubre que un asesino al que ha estado persiguiendo es alguien a quien, en realidad, debe proteger.

Gregg Hurwitz (“The Book of Henry”, 2017) y Philip Eisner (“Event Horizon”, 1997) han escrito el guion de esta película y figurarán también como productores.

No obstante, el principal atractivo en la producción de “Sabine” está en Shawn Levy y Dan Levine, que estarán en la sala de máquinas de este proyecto después de triunfar con películas como “Arrival” (2016).

Asimismo, Levy dirigió las tres cintas de la saga sobre “Night at the Museum” (2006, 2009 y 2014) y fue un productor clave en el éxito televisivo de “Stranger Things”. Por ahora no se ha dado a conocer ningún nombre del elenco de “Sabine”.

Colmenar, que debutará así como realizador de una película, es productor ejecutivo y director en “La casa de papel”, la exitosa serie española que, tras su desembarco en Netflix, triunfó en todo el planeta hasta convertirse en uno de los fenómenos más sorprendentes e incontestables del gigante digital.

Con Úrsula Corberó al frente de su reparto, “La casa de papel” tiene pendiente de estreno su quinta temporada, con la que cerrará esta historia muy adictiva sobre un astuto y también singular grupo de atracadores.

Al margen de “La casa de papel”, Colmenar también ha firmado como director episodios de series españolas como “Los hombres de Paco”, “El barco”, “Chiringuito de Pepe”, “Vis a Vis” y “El embarcadero”

