Tras el huracán que causó su presentación en Lima con la obra ‘Distorsión’, el pasado 29 de mayo, Joaquín Bondoni abrió su corazón con Trome para contar detalles pocos conocidos de su vida. El actor mexicano de 18 años asume con cautela cada paso en su carrera y agradece a sus fans por acompañarlo en sus logros.

En esta entrevista, el recordado Cuauhtémoc “Temo” López (del dúo Aristemo) de las telenovelas Mi marido tiene más familia (2018) y Juntos el corazón nunca se equivoca (2019), revela como viene asumiendo la fama luego de haber alcanzado el reconocimiento internacional con su personaje. Este es el lado más íntimo de Joaquín Bondoni.

Joaquín, estás a full con la adrenalina tras haber salido a escena... ¿Después de cuánto tiempo vuelves a actuar?

Fueron seis meses después. El regreso de ‘Distorsión’ fue en México y después vinimos aquí, es completamente distinto. Cada vez que llegas a un lugar diferente siempre será una historia distinta. Hay riqueza, son riquezas diferentes en fans y el público.

¿Qué significa Perú en tu carrera?

Lo veo más bien por lo que he vivido aquí. Es fantástico, la primera vez de esta vida que pise Perú fue el año pasado, jamás había sentido una energía tan diferente. Cuando fue la llegada, hace un año, realmente fue una energía como un mar salvaje. Hoy (tras la obra de teatro), fueron situaciones distintas (por la pandemia) pero sigue conservando su esencia. Me siento feliz de estar aquí.

¿Qué es lo que se viene en tu carrera? ¿Te gustaría seguir en la actuación o la música?

Te voy a decir algo que sí sé: yo no sé nada. Me encantaría decirles algo más, pero todo tiene su tiempo. La paciencia es lo que te dice las respuestas. Es más, ni esperar, parte de mi sabiduría es no esperar porque realmente nada te pertenece. Si es que tiene que ser, todo llega.

¿Tendremos más proyectos musicales?

La música en cualquier lado que esté, tiene que estar. Para mi la música desde que estaba chiquito es donde sé que puedo expandirme, me ayudó a descubrir. En este tiempo de vida que llevo, he visto como el presente pasado y futuro se unen en un solo papel y cuando lo abro dice música.

¿También trabajas en tu paz interior? Transmites mucha calma...

Todo empieza con el equilibrio, pasa mucho hasta con las estrellas para nacer hay mucho caos, explotan y así es como llega la calma. Es lo que tiene que pasar para que haya calma. Hay que empezar a bajar esa tela que cegaba lo que es nuestra esencia real. El ego, la gente, tantas cosas.

A pesar del éxito internacional, mantienes los pies sobre la tierra ¿Cómo manejas la fama?

He analizado lo que es la fama y es una ilusión que tú creas y no existe. Una cosa es la gente que te conoce y le dices fama, pero yo lo veo y es una ilusión porque realmente no te conocen, conocen lo que ven.

¿Y Joaquín es realmente el que vemos ahora a través de esta entrevista?

Estoy casi seguro que sí, porque pasa mucho que fingimos. Uno de mis mayores miedos, lo acepto, es perder mi esencia. He visto tantas cosas que son mentira (...) siempre prefiero la verdad.

Un mensaje final para tus seguidores...

Yo no sé que va a ser de mí, no sé que pasará, solo quiero decir que gracias por permitirme estar a su lado y gracias por estar a mi lado. Parte de esto me enseña muchas cosas (...) gracias porque nos acompañamos mutuamente.