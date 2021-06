La actriz, directora y productora estadounidense Jodie Foster recibirá la Palma de Oro de Honor del próximo Festival de Cannes, que este miércoles dijo querer distinguir así “una trayectoria artística brillante y una personalidad única”.

El certamen, que se celebrará entre los próximos 6 y 17 de julio, anunció en un comunicado que Foster (Los Ángeles, 1962) será también la invitada especial de la ceremonia de inauguración.

“Cannes es un festival al que le debo tanto. Cambió completamente mi vida. Aunque ya había dirigido antes, mi primera vez en la Croisette fue determinante. Presentar una de mis películas aquí siempre fue uno de mis sueños y he tenido la suerte de cumplirlo varias veces”, dijo, por su parte, la actriz.

Foster llevó en 2011 como directora, fuera de competición, “El Castor” (“The Beaver”), con Mel Gibson, y en 2016 “Money Monster”, protagonizada por George Clooney y Julia Roberts.

Como intérprete, su primer filme en Cannes fue en 1975 “Alicia ya no vive aquí” (“Alice Doesn’t Live Here Anymore”) , de Martin Scorsese. Un año después hizo doblete con “Bugsy Malone”, de Alan Parker, y con “Taxi Driver”, de nuevo de Scorsese, que obtuvo la Palma de Oro.

“El silencio de los corderos” (“The Silence of the Lambs”), proyectada en 2018 en la playa de la ciudad durante la edición de ese año, y “Be natural: the untold story of Alice Guy-Blaché”, incluida también en ese año en la sección de clásicos, han marcado igualmente su presencia en el festival.

Cannes destacó este miércoles que su filmografía ha aliado exigencia con popularidad y ha conciliado con naturalidad la industria de Hollywood con el cine de autor. El presidente del certamen, Pierre Lescure, calificó de regalo el regreso de Foster, que en su opinión encarna “la modernidad, la radiante inteligencia de la independencia y la exigencia de la libertad”.

El delegado general, Thierry Frémaux, añadió en el comunicado que la actriz, directora y productora no deja de reinventarse, interroga con una mirada punzante y no duda a la hora de cuestionar sus certezas.

Foster, ganadora de dos Oscar a la mejor actriz por “Acusados” (“The Accused”) (1988) y “El silencio de los corderos” (“The Silence of the Lambs”) (1991), sucede en el honor que le otorgará Cannes a otros grandes de la cinematografía mundial, como los actores franceses Alain Delon y Jean-Paul Belmondo, el director italiano Bernardo Bertolucci o el portugués Manoel de Oliveira.

Cannes desvelará este jueves la selección oficial de su 74 edición, de la que se sabe ya que será inaugurada por “Annette”, del francés Leos Carax, con Marion Cotillard y Adam Driver. Contará igualmente con “The French Dispatch”, de Wes Anderson, y con “Benedetta”, de Paul Verhoeven.

