Los Jonas Brothers revelan la lista de canciones de su álbum “Happiness Begins” | VIDEO y FOTOS

El éxito de sus temas “Sucker” y “Cool” motivaron a los Jonas Brothers a realizar una nueva producción musical y ahora han compartido la lista de canciones que contendrá su nuevo disco.

Titulado “Happiness Begins” y programado para lanzarse el 7 de junio próximo, el álbum de estudio de los Jonas Brothers tendrá 14 canciones.

Los fanáticos de los Jonas Brothers han esperado emocionados, por el tracklist de disco que llegará 10 años después del último que lanzaron en conjunto.

Por ello, los Jonas Brothers además de compartir la contraportada de su disco, publicaron en Instagram Stories videos para que puedan conocer de antemano un poco más de los temas.

Los Jonas Brothers revelan el tracklist de su nuevo álbum (Video: Instagram)

Cabe señalar que a manera de promoción, la boy band realizará un tour por Estados Unidos y Canadá.

Estos son los 14 temas del nuevo disco de los Jonas Brothers:

1) Sucker

2) Cool

3) Only Human

4) I Believe

5) Used To Be

6) Every Single Time

7) Don’t Throw it Away

8) Love Her

9) Happy When I’m Sad

10) Trust

11) Strangers

12) Hesitate

13) Rollercoaster

14) Comeback