El audio que revela las verdaderas intenciones de Sarita para quedarse con los bienes, regalías y derechos de José José

Ante la polémica y denuncia de los hijos mayores de José José , quienes llegaron a Miami y no encontraron el cuerpo del cantante , los usuarios de las redes sociales revivieron el audio que, en febrero de este año la exrepresentante de José José, Laura Núñez, dio a conocer y en el que se demostraría que la hija del intérprete solo estaba al lado del 'Príncipe de la canción' por pura ambición.



En el audio se escucha cómo Sarita presiona a José José, quien en ese momento estaba recién operado, para que le firmara un poder con el que le permitiría manejar todos sus bienes, regalías de sus discos y derechos de la propiedad intelectual que el cantante tenía hasta ese momento.

Laura Núñez, según se escucha, estaba en contra de esta cesión de poder, ya que José José estaba delicado de salud y porque el dueño de la compañía Sony en México no estaba presente, por lo que no podía firmar nada.



"Así como puedes firmar ahorita, antes o después de la llamada, puedes no firmarlo tampoco", dice Laura Núñez y agrega: "yo digo que le hagas caso al director de una compañía".



"Una compañía o tu hija", interviene Sarita. "Yo te lo suplico como tu hija, déjame ayudarte. Yo nunca jamás te voy a lastimar", agrega la joven.

“El poder no incluye facultades para vender ni para hipotecar propiedades", explica un hombre, que sería notario. "Pero sí para cobrar, eh", subraya Núñez, quien hasta trató de persuadir a José José, pero este habría cedido todo el poder a su hija, ya que a los meses Laura Núñez dejó de ser su representante y Sarita se llevó al cantante a Estados Unidos sin avisar a nadie y no permitió que sus otros hermanos lo visitaran.