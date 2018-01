José José desmiente a su amigo Enrique Guzmán por decir que “no había muchas esperanzas” por su salud

En medio de las especulaciones por el preocupante estado de salud de José José, uno de sus amigos, el también cantante Enrique Guzmán, hizo sorprendentes declaraciones en las que dijo que “no había muchas esperanzas” y que prácticamente ya se había despedido de él.



“Lo veo triste, está luchando, pero no hay mucha esperanza. Él está muy animado, pero se va cayendo. Él y yo somos amigos de muchísimo tiempo. Lo conocí hace 60 años, desde entonces somos amigos. De alguna manera sí (ya me despedí)”, dijo el intérprete de ‘La Plaga’.



Sin embargo, sus palabras al parecer no fueron bien recibidas por el propio José José ya que, a través de su portavoz Laura Núñez, respondió extrañado a su colega pues asegura que no ha habido ninguna comunicación entre ellos.



“No tenemos dato alguno de que haya hablado con José o que lo haya visitado. Su declaración sí nos causó impresión porque no ha tenido ningún contacto con nosotros ni con sus hijos”, dijo la vocera de José José en declaraciones reproducidas por TVyNovelas.



Anel Noreña no ha logrado el perdón de José José, el 'Príncipe de la Canción'

Por el contrario, José José sí ha estado en contacto con otros amigos como el también cantante César Costa, quien fue mucho más optimista cuando le preguntaron por la salud del intérprete de ‘El Triste’.



“Él personalmente tomó el teléfono y lo sentí bastante bien. Es muy delicada la enfermedad que tiene, en el páncreas es durísimo el cáncer pero hay esperanzas, que es lo último que se pierde”, dijo en aquella ocasión.



Lo que sí se sabe de muy buena fuente es que José José no quiere ver ni en pintura a su su exesposa Anel Noreña -quien ha buscado en más de una ocasión reconciliarse con el padre de sus dos hijos- y se ha rehusado a recibir su visita.



Por otro lado, TvyNovelas constató que José José ya fue dado de alta y abandonó el hospital en el que fue internado por segunda vez en menos de un mes por problemas de peso, pero su estado de salud es precario, según informó personal del nosocomio.

