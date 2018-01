Todos los seguidores de José José saben que la relación con su exesposa Anel Noreña acabó en malos términos, lo cual ha ocasionado que, hasta la fecha, el ‘Príncipe de la Canción’ mantenga un distanciamiento con ella.



La gravedad en la salud del cantante mexicano – hospitalizado por segunda vez en menos de un mes por problemas de peso– no ha cambiado la situación entre ambos, ya que José José se niega a ver a quien es la madre de sus dos primeros hijos.



“Yo no le veo para nada. Hay que respetar”, advirtió Anel Noreña, que ha buscado en más de una ocasión reconciliarse con el artista. “Si me gustaría (ver a José José), pero como él no quiere, yo con el espíritu se lo mando y ya”, agregó.



Anel Noreña no ha logrado el perdón de José José, el 'Príncipe de la Canción'

De acuerdo con la también exmodelo, no tiene contacto alguno con el intérprete de ‘El Triste’ y se enteró de su rechazo a verla porque sus hijos se lo hicieron saber, debido a que ellos visitan a diario a su padre en el hospital.



Algunos amigos de José José como su colega artístico Enrique Guzmán se han mostrado poco optimistas sobre su estado de salud, mientras que otros como el cantante César Costa opinan distinto y señalan que este se encuentra “mejor que antes”.

