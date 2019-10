José José: Revelan fotos y videos inéditos de 'El príncipe de la canción' antes de su muerte

Nuevos detalles de los últimos días de vida de José José salen a la luz. Esta vez, fotografías y videos que muestran a 'El príncipe de la canción' con un aspecto muy desmejorado y con una excesiva pérdida de peso, siendo atendido por su hija Sarita Sosa.

Dichas publicaciones las realizó el esposo de Sarita, Yimmy Ortiz, quien acompañó su post con un extenso mensaje en el que expresa su agradecimiento a José José y su admiración a la hija del intérprete.



A un mes de su partida, la muerte de José José aún es un tema sensible para sus seguidores, los mismos que acusan a Sarita Sosa de ser la 'mala de la historia' y de haber mantenido 'excluido' a su padre y darle tratos que no eran adecuados.

Es por esto que Yimmy Ortiz quiso mostrar a los fans del cantante, el otro lado de la historia y dejar en claro que ambos se dedicaron de lleno al cuidado de José José en sus últimos días.

José José: Revelan fotografías inéditas de 'El príncipe de la canción' antes de morir

Este es su testimonio:

Ha pasado un mes desde la muerte de tu padre José José. He estado recordando el tiempo que estuvo con nosotros. Estaba feliz, disfrutaba de su compañía, sus ojos se iluminaban cada vez que entraba en la habitación, su sonrisa era una prueba de que lo amaba y desbordaba de amor por usted.



Este último mes ha sido uno de los más difíciles de nuestras vidas. Pasamos por un huracán de emociones que no te permitía llorar a tus padres por el camino que te hubiera gustado. Desearía haber cambiado eso. Agradezco a los muchos miembros de la familia y amigos que estuvieron allí para nosotros en esos momentos de debilidad, esos momentos que sentían que el mundo estaba sobre nuestros hombros y nos ayudaron a llevar ese peso.



Hubo aquellos en el otro extremo que hicieron lo contrario, y aunque los miembros de su familia, amigos, los medios de comunicación y la gente lo intimidaron, mantuvieron su posición lo mejor que pudieron. No juzgo a nadie, entiendo perfectamente que todos reaccionamos completamente diferentes a las emociones y situaciones estresantes.

Sarita, admiro tu determinación de cuidar a alguien que lo necesita, honrarlo independientemente de las consecuencias que puedan surgir para usted. Espero sinceramente que alguien se preocupe por usted de la misma manera. Nadie sabe el sacrificio que se necesitó para estar allí por tu padre mejor que yo. Gracias por amarlo, por cuidarlo. Gracias por darle la paz que siempre quiso alejarse del caos que puede ser esta vida. Gracias por enfocarse en su bienestar. Fui testigo del amor que tenías por él a diario, un amor implacable. En nombre de todos los que conocemos todo el bien que hiciste por él.