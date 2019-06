José José fue violado cuando era niño por unos amigos borrachos, aseguró su ex esposa

Anel Noreña, ex esposa de José José, reveló que el cantante mexicano fue violado cuando era niño por unos amigos borrachos del barrio, sufriendo mucho durante su vida por este hecho.

Noreña fue entrevistada por el programa Ventaneando, de Televisión Azteca México, asegurando que José José fue abusado sexualmente cuando era niño, pues el mismo intérprete de 'El Triste' se lo contó a su hija.



"José José es un persona infantil en ciertos aspectos, pero a la hora de hablar de esto que le había pasado era un niño llorando, con su corazón ensangrentado. El papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, lo vejaron los amigos, le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera y a su mamá no le podía decir", dijo la ex pareja del 'Príncipe de la canción', con quien tuvo dos hijos.



Según Noreña, José José fue abusado sexualmente por sus amigos del barrio. "Eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que tomaban alcohol desde muy chiquitos, porque en su casa había alcohol siempre, su mamá rellenaba las botellitas con alcohol para el papá".



La ex pareja de José José indicó que la revelación se la hizo el cantante a su hija Marysol, por lo que siempre lo veía muy triste y, posteriormente, se dedicó enteramente al alcohol.



José José y Anel Noreña se casaron en 1976 y tuvieron dos hijos: José Joel y Marysol.



Aunque en enero pasado, José Joel dijo que su meda hermana Sarita Sosa mantenía secuestrado a José José en Miami, lo cierto es que en una comunicación telefónica con Manuel Adrián-a quien sorprendió en su cumpleaños-, indicó que estaba bien de salud y que, por ahora, no tenía ninguna intención de regresar a México.



La entrevista a la ex esposa de José José sobre la supuesta violación al cantante empieza en el minuto 47:20: