Juan Darthés: Actor de 'Patito Feo' es denunciado por violar a Thelma Fardín durante gira teatral de la serie de Disney

Thelma Fardín hizo pública la denuncia por violación sexual contra el actor Juan Darthés. La actriz, a través de un video testimonio en YouTube , sostuvo que su compañero de reparto en la obra teatral 'Patito Feo' abusó de ella cuando se encontraban de gira por Nicaragua en el 2009.



"Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí", así comenzó el relato de Thelma Fardin, que tiene hoy 26 años.

Entre lágrimas, Thelma Fardin empezó su desgarrador testimonio indicando que el 2009 "estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’ haciéndome sentir su erección".



Thelma Fardín siguió y dijo que Juan Darthés la tiró en la cama, le sacó el short que tenía puesto y la violó. "Le dije tus hijos tienen mi edad y no le importó. Se subió encima mío y me penetró"

La actriz hoy con 26 años añadió en su relato que decidí hablar recién al enterarse que otra mujer denunció a Juan Darthés por el mismo delito "Gracias a que alguien habló yo hoy puedo hablar y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor", cerró el video.



La actriz Thelma Fardín estuvo acompañada de las actrices más reconocidas de Argentina y tras pasar su desgarrador video, que hizo llorar a toda la sala, recibió el apoyo de todas sus compañeras.

Las frases usadas por Juan Darthés, 'mira como me ponés' o 'ay, cómo me calentás' al parecer serían las mismas que habría usado con otras actrices que también denunciaron al actor: Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes trabajaron con el reconocido actor en 'Gasoleros' (1999) y 'Se dice Amor' (2005).

RENUNCIÓ SU ABOGADA



En ese momento, la abogada de Juan Darthes, Ana Rosenfeld, puso en su cuenta de Twitter que renunciaba a la defensa del actor, quien hasta el momento no ha salido a defenderse de las acusaciones.



El relato de Thelma Fardín llegó después de la denuncia penal (hecha en la Unidad especializada de delitos contra la violencia de género del ministerio Público de Nicaragua), que es precisamente lo que no pudo hacer Calu Rivero (en su caso, el delito había prescrito). Calu Rivero, además, tuvo que soportar un revés judicial: Juan Darthés, representado por la abogada Rosenfeld, le inició un juicio por calumnias e injurias.

PENSABA QUE ERA SU CULPA



En declaraciones a Página 12 de Argentina, Thelma Fardín sostuvo que al momento de la violación ella sentía que era su culpa todo lo que le estaba ocurriendo. "Ahora que soy una mujer me doy cuenta que era una criatura. Los adultos deben ser los que deben preservar a las menores..."



Tras el abuso contó que Juan Darthes la acosaba constantemente. "me decía "Vení a mi habitación". Yo le decía que no de ninguna manera y cortaba. "Me decía por favor, vení". Y "Si no queres venir paseate por el pasillo", "Decime que tenes puesto".