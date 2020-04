Ttrs la filtración de videos íntimos y un escándalo de infidelidad, el youtuber Juan de Dios Pantoja confirmó que que Kimberly Loaiza decidió abandonarlo dado que se había convertido en banco de duras críticas y burlas.

a través de una transmisión en vivo, Juan de Dios Pantoja reveló que, tras haber estado separados en la misma casa, la influencer decidió coger sus cosas y abandonarlo para dar por finalizada su relación de manera definitiva.

"No piensen que subí las historias para que la gente viera que ya no estamos juntos, yo sé que se iban a dar cuenta, además en el video que grabé se los menciono, no es algo que les iba a ocultar, así que no se me hizo nada mal subir una historia, y si Kim también decidió subir una historia, pues es porque, no sé, lo sintió en el momento. Teníamos muchas noches que no dormíamos separados“, cuenta Juan de Dios Pantoja en el video.

“Me da risa la gente que primero la estaban presionada, que no fuera tonta y que me dejara, y ahora que tomó la decisión de dejarme se están quejando y aseguran que todo lo hacemos sólo para hacer videos, y no es así“, agregó el youtuber.

ESCÁNDALO DE INFIDELIDAD Y VIDEOS

Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Lizbeth Rodríguez se volvieron tendencia en redes sociales a raíz de las acusaciones de una supuesta infidelidad de la que la popular ‘Chica Badabun’ tiene las pruebas.

Desde la madrugada de este sábado, circulan tres videos íntimos de Juan de Dios Pantoja en los cuales, uno de ellos se aprecia a otra mujer que no es Kimberly Loaiza hen una sesión íntima.

Tras la viralización de estos videos en Twitter, el youtuber no ha salido a desmentir o a confirmar la veracidad del material pero negó que haya sido protagonista de un video con otro hombre.