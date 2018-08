Juan Gabriel: Apareció en Trujillo un supuesto hijo del cantante mexicano | FOTOS

Juan Gabriel no deja de causar polémica a dos años de su muerte. En Trujillo , Julio Ricardo Ortega Rojas, un pintor de 40 años afirmó ser el hijo biológico no reconocido del fallecido cantante mexicano. Para ello, mostró en conferencia de prensa los resultados de su perfil genético al que se sometió y que lo reconocería, luego de otros exámenes comparativos, como uno de los descendientes del ‘Divo de Juárez’.



“Yo siempre lo he sabido desde muy pequeño. La mejor amiga de mi madre (quien tuvo un encuentro con Juan Gabriel en México hace muchos años) me lo confirmó y lo único que busco es la identidad y no protagonismo…”, expresó el pintor trujillano, conocido como Julius Ortega, quien sería el hijo de Juan Gabriel, además descartó que busque beneficiarse de la millonaria herencia dejada por el reconocido artista.



Los resultados de este patrón genético sobre las pruebas de ADN, según explicó, serán enviados en los próximos días a Estados Unidos donde radica Claudia Gabriela Aguilar, hija biológica (también reconocida) del intérprete de ‘Querida’ y con quien mantiene comunicación. Ambos resultados serán comparados y se llegaría a la conclusión que el trujillano sería el hijo peruano del compositor Alberto Aguilera Valadez, popularmente conocido como Juan Gabriel, quien falleció a los 66 años de edad.



TALENTO



A sus 40 años, Julius es un destacado pintor que ha recorrido varios países mostrando su arte y, sobre todo, apoyando a los más necesitados. Sin embargo, dijo que ‘no heredó de su padre el talento del canto’. Cuando tenía 12 años se enteró que era hijo de Juan Gabriel y supo que a Trujillo llegó en tres ocasiones; pero que ‘era algo que lo perturbaba e incomodaba’.



“Yo tenía aversión a todo lo relacionado con Juan Gabriel, pero luego de su muerte empecé admirarlo” dijo el trujillano, quien resaltó que le gusta el tema ‘Lentamente’.



La prueba y resultados de su perfil genético fueron realizados en el laboratorio Biolinks, cuyos representantes le brindaron todas las facilidades.