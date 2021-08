Durante muchos años el nombre de Juan Gabriel ha sido muy conocido a nivel mundial; sin embargo, ese no fue el nombre original del cantante también conocido como el “Divo de Juárez”. A través de su música el cantante supo conquistar varios países e incluso se dio el lujo de componer canciones para artistas de gran renombre como José José, Roberto Jordán y Rocío Dúrcal.

A pesar que han pasado cinco años desde la muerte de Juan Gabriel, su legado continúa hasta el día de hoy y sus canciones son las favoritas en fechas especiales como por ejemplo, en el día de las madres, en el mes de mayo. Es por ello, que pasará mucho tiempo para que su música deje de ser escuchada.

Como parte de su marca personal, Juan Gabriel componía y recitaba canciones las cuales eran creadas basándose en su experiencia personal y los duros momentos por los que atravesó durante su niñez y adolescencia. Fue así que nacieron éxitos como “Hasta que te conocí”, “Querida”, “La muerte del palomo”, entre otros que han tenido gran popularidad entre su público.

Se estima que la estrella mexicana habría escrito unas 1800 canciones pero no todas esas fueron interpretadas por él, debido a que también era compositor y escribía algunos éxitos para el repertorio de otros famosos cantantes.

¿CÓMO FUE LA NIÑEZ DE JUAN GABRIEL?

El cantante Juan Gabriel tuvo una dura infancia y uno de los primeros golpes que le dio la vida fue la muerte de su padre quien falleció cuando el artista aún era muy pequeño. Ante ello, la ausencia de su progenitor fue muy marcada lo que le ayudó a crear algunas canciones en su honor.

Juan Gabriel fue el menor de todos sus hermanos y, por ello, su madre optó por enviarlo a un internado en la Ciudad de Juárez, Chihuahua, debido a que no le podían dar los cuidados necesarios. En ese lugar conoció en la Escuela de Mejoramiento en Ciudad Juárez a Juan Contreras un maestro de piano y guitarra quien le enseñó música.

¿CUÁL FUE SU NOMBRE VERDADERO?

Antes de ser conocido internacionalmente y cuando estaba a punto de iniciar su carrera en la música, el popular Juan Gabriel era conocido con su nombre con el que fue bautizado, Alberto Aguilera Valadez.

“Me pusieron Alberto porque en esa época estaba de moda la telenovela que se llamaba El derecho de nacer, el personaje principal era Alberto Limonta”, indicó Juan Gabriel en La historia detrás del mito.

Este es un detalle que, incluso, los fanáticos del “Divo de Juárez” desconocen y solamente lo reconocen al igual que todo le mundo como Juan Gabriel.

En sus inicios como cantante se hizo llamar Adán Luna, fue así como luego de trabajar mucho en su carrera pudo laborar en Tijuana y California, y uno de los lugares de trabajo fue en el bar Noa Noa a lado de los Los Prisioneros del Ritmo y cantando sus propias canciones propias.

SU NOMBRE ARTÍSTICO: JUAN GABRIEL

Se debe tener en cuenta que su nombre artístico es la conjugación de palabras Juan Contreras, su maestro de música en Ciudad Juárez y de Gabriel Aguilera, en honor a su papá. Fue en 1971 cuando el cantante acuñó este seudónimo y lo hizo muy popular. Por aquella época su carrera tomaba vuelo y uno de sus primeros éxitos fue la creación de su disco “El alma joven”, donde se encuentra la canción “No tengo dinero”.

También recordó lo que le dijo su maestro de música. “Me dijo que yo tenía oído y que me iba a enseñar”, sostuvo en una entrevista.

Además de ser su maestro se convirtió en una persona de confianza y Juan Gabriel lo llamaba Juanito.

“Las veces que estaba con Juanito, él me hablaba y me escuchaba y yo lloraba porque mi mamá no iba a verme o porque estaba encerrado, los amigos se iban y tal vez por eso en mi mente estaba una defensa de no acordarme de las cosas tristes y llenar mi cerebro de cosas positivas para aceptar y perdonar”, contó el artista.

Después de salir del internado y buscar una oportunidad en la música, en 1965 Alberto Aguilera Valadez se presentó en el programa Noches Rancheras del canal 5 de Ciudad Juárez.

El conductor Raúl Olla lo comenzó a llamar Adán Luna, el cual sería su primer nombre artístico. Sin embargo, con el paso de los años y con su oportunidad de grabar su primer disco, Alberto Aguilera Valadez decidió cambiar el nombre de Adán Luna por el de Juan Gabriel.