Juan Gabriel: Fans se loquean por 'el Divo de Juárez' en México

Numerosos fans en México del cantante Juan Gabriel están conmocionados con la noticia de que este no ha muerto y reaparecerá este 7 de enero, día de su cumpleaños número 69.



La afirmación fue hecha por Joaquín Muñoz, amigo íntimo y representante del ‘Divo de Juárez’. “Juan Gabriel va a salir, puede ser el 7 de enero , día de su cumpleaños, y lo va a sacar una persona muy importante que va a aparecer con él. No quiere medios. Con la persona que va a aparecer no habrá duda de nada, con eso será suficiente para que no digan que no es”, dijo el mánager.

Añadió que “sucederá cuando la persona esa diga: ‘Joaquín, tráigame a Juan Gabriel ya’”. Y señala al presidente de México, Andrés Manuel López, como la posible persona que se encargue de anunciar ‘la resurrección’ del cantautor.

FINGIÓ MUERTE



Se señala que el intérprete de ‘Amor eterno’ fingió su muerte porque temía que su propia familia lo mate para quedarse con su fortuna.

Como prueba de que el artista vive, hace unos días se publicó una foto suya, que Muñoz asegura es posterior a su fecha de muerte (28 de agosto del 2016). Los admiradores más fieles de ‘Juanga’ se aferran a la idea de que sigue con vida.