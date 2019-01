Juan Gabriel: Hermano del 'Divo de Juárez' denunciará a hijo del cantante porque quiere desalojarlo de su casa

Mientras los seguidores de Juan Gabriel esperan que el 'Divo de Juárez' resucite, la familia del cantante de 'Querida' están en problemas judiciales, sobre todo, su hermano Pablo Aguilera y su hijo adoptivo Iván.

Según el programa 'Un Nuevo Día' de Telemundo, el programa llegó a la casa del hermano de Juan Gabriel en Michoacán cuando recibió una notificación que debía desalojar el lugar por pedido de Iván.



Las tierras en Michoacán eran de Juan Gabriel, pero tras su fallecimiento, Pablo Aguilera heredó la casa donde había vivido por años y construyó una casa.



“Esa casa no me la puede quitar Iván, esa casa no es de él, el rancho entero no es de él”, se defendió el hermano de Juan Gabriel.



Pablo Aguilera es el único hermano vivo de Juan Gabriel. No aparecía en cámaras porque llevaba una vida tranquila en Michoacán hasta que llegó este pedido de desalojo del hijo adoptivo del 'Divo de Juárez', pues según él, esas tierras le pertenecen.



No es lo único que está en disputa por la familia de Juan Gabriel.

Hay otras hectáreas de terreno en Michoacán que se encuentran en disputa: allí hay un balneario, un hotel, varios huertos y el mausoleo de la madre del fallecido artista.



El programa también entrevistó al abogado del hermano de Juan Gabriel que está confiado en que el fallo de las autoridades será a favor de su patrocinado.



“Probablemente el fallo sea en el sentido de que se le reintegre a la asociación de Don Alberto Aguilera los predios en los que se encuentra un balneario y el otro en donde se encuentra el mausoleo de la madre de Don Alberto Aguilera, pero el rancho que ocupa Don Pablo no le pertenece a la asociación de Juan Gabriel y por tanto no va a ser entregado”, indicó el letrado.



El hermano de Juan Gabriel también quiere impugnar el testamento del 'Divo de Juárez' para no reconocer a Iván como su hijo. Si gana, él no podría continuar administrando y disfrutando de los bienes de su padre adoptivo.



Los fans del cantante aún esperan que el 'Divo de Juárez' esté vivo. Según su exmánager Joaquín Muñoz, Juan Gabriel habría fingido su muerte para poner en buen recaudo su fortuna, pues su familia habría intentado atentar contra él para quedársela.