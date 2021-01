Juan Sebastián Quintero Becaría es un actor, presentador, cantante y empresario colombiano que ganó mucha popularidad en su país por su participación en los programas estelares de RCN Television, sumándose a su historial sus papeles en “Francisco el Matemático”, “Isa TK+”, “Súper Pá” entre otros.

El actual esposo de Johana Fadul, la también actriz colombiana reconocida por su papel en la serie “Sin senos sí hay paraíso”, “Sin senos no hay paraíso” y “El final del paraíso”, tuvo un terrible susto hace algunos días cuando sufrió un accidente mientras caminaba por las calles cerca de su casa.

Al parecer, él estaba un poco distraído haciendo sus cosas rutinarias y no se dio cuenta que una alcantarilla estaba abierta, así que cayó golpeándose varias partes de su cuerpo. El intérprete de “Me Trama” utilizó sus redes sociales para informar del hecho a sus seguidores, quien se mostraron preocupados por su estado de salud.

¿Qué pasó exactamente con él? A continuación te contaremos a detalle el accidente que sufrió, cómo ha ido superando este problema y lo que ha hecho su esposa Johana Fadul mientras se mejora. Felizmente, y como ya se mencionó antes, el accidente no pasó a más allá que un susto.

JUANSE QUINTERO SE CAE EN LA ALCANTARILLA Y SE LLEVA TERRIBLE SUSTO

”Me caí por un hueco, una alcantarilla que tenía como un metro de profundidad me golpee aquí en la costilla, me golpee en la pierna...” comenzó a contar su historia Juanse Quintero mientras se encontraba en su domicilio en Colombia, con una música de fondo por detrás donde había un televisor prendido.

El actor y cantante se mostró sin camiseta no solamente porque quería mostrar la herida que se hizo, sino que estaba entrenando junto a su esposa Johana Fadul, quien estaba haciendo algunos ejercicios en su mueble con un peso sobre las piernas y de pronto su perrita se subió encima.

Luego de enfocarla brevemente y comentar lo que la perrita estaba haciendo, volvió a dirigirse a sus seguidores: “Y también me golpee las rodillas pero bueno, felizmente no me rompí nada, pero la contusión está fuertísima. Al acostarme me duele un poco, siento que fue un golpe de 70 y pico de kilos aquí, pero no me pegué con la punta,” aclaró.

Juanse Quintero y su esposa Johanna Fadul (Foto: Instagram)

Las alcantarillas han sido protagonistas de más de un accidente en todo el mundo e incluso existen algunas historias populares relacionadas a ellas. En Colombia, Juanse tuvo suerte de toparse con una de un metro de profundidad y, como él mismo recalca, no golpearse con una parte filosa de la alcantarilla sino solo con el borde.

“Porque si hubiera sido en una punta... bueno aquí es el sitio donde más me golpeó,” comentó señalando la herida en horizontal que tiene. “Fue donde más recibí el impacto, pero si se fijan, fue así de largo el golpe. Se me reventó la piel, pero bueno. Dios es grande y tamos vivos,” finalizó el actor en Instagram.

Juanse Quintero mostró su herida en Instagram (Foto: Instagram)

Al parecer, esta herida más los golpes que recibió en sus piernas y rodillas solo son superficiales, y con el tiempo podrán dejar una marca pero nada más grave que eso. Él agradece que no haya pasado a mayores, ya que una caída como esa pudo haberle provocado una fractura o incluso comprometer alguno de sus órganos internos.

Quintero sigue dedicándose a la música habiendo publicado ya un total de cinco videos en su canal de YouTube, cosechando los éxitos de sus temas “Me trama” y “Usted es pa’ mi”, ambas superando el millón de visitas en la plataforma donde el reguetón ha pegado mucho gracias a las tendencias actuales.