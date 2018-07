Julián Gil está indignado con Marjorie de Sousa . La actriz borró de su cuenta Instagram un video donde su hijo Matías llamaba a su papá. En la publicación eliminada se escucha que la venezolana intenta cambiar la palabra por 'papá' por 'zapato'.

Esta situación hizo que Marjorie de Sousa ganara críticas en redes sociales, quienes lamentaron que la actriz intente alejar a su hijo de la imagen paterna de Julián Gil.

Por ese motivo, el actor aprovechó una gala en Miami, para hablar sobre la situación. Según Julián Gil, Marjorie de Sousa estaría manipulando la psicología del niño, quien evidentemente llamaba a su papá.

Julian Gil republica en Instagram. Julian Gil republica en Instagram.

"Quien está obrando es la naturaleza, y es lo que va a pasar. Hay algo que ella no va a poder evitar y es que la sangre que le corre por las venas es mi sangre. Él evidentemente va a reclamar y va a querer a su papá y quiere saber qué está pasando" , dijo Julián Gil en entrevista con los medios.

Pero eso no es todo. Julián Gil indicó que él está seguro que la justicia fallará a su favor pues Marjorie de Sousa alega que Matías no puede ver a su papá porque está enfermo y que tiene alergia a la leche de vaca.

"Es lamentable como quieren ir manipulando al niño, dentro de su crecimiento. Es lo más lógico que él diga papá y traten de decir que dijo 'zapato'. Eventualmente el juez dictará una sentencia a mi favor. No hay manera que no pueda ver a mi hijo", declaró Julián Gil

Las cosas no quedaron así. El actor argentino dejó en claro que no tiene la más mínima idea de dónde salió el rumor de que él estaba considerando retomar su relación con Marjorie de Sousa . Por eso, la respuesta de Julián Gil fue la siguiente:

"No existe posibilidad alguna. ¿Se olvidan de todas las cosas que me ha tratado de hacer? Yo tendría que ser una persona totalmente desquiciada para volver con ella. Una persona que me ha culpado de violento, que me ha vinculado con el narcotráfico, con drogas, que soy un drogadicto... Les hago una lista y puedo estar toda la noche" , finalizó Julián Gil.

