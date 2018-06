¿Julián Gil encontró el amor? El actor viajó a Rusia para vivir el mundial y conocer el país anfitrión de la Copa del Mundo . Pero no solo eso. El argentino se propuso hallar a la mujer de sus sueños y por eso, decidió participar en un programa de Televisa.

"Bachelorowsky", es el reality de la cadena mexicana que sigue las incidencias d e Julián Gil conociendo mujeres en Rusia hasta encontrar el verdadero amor. En su primer programa, conoce a Katia, una rubia que no habla español y que, según el actor, robó su corazón.

"Me enamoré, me enamoré porque un beso no significa todo en la vida, lo que significa es quién te lo dé. En mi vida había estado tan cerca del cielo y todo por amor, por esa protección, esa seguridad que me dio Katia… Estoy seguro que Katia es la mujer de mi vida", dijo Julián Gil .

En el encuentro, Katia había preparado mostrarle la ciudad desde el techo de un edificio. La joven tenía una cesta con fruta y vino para brindar junto a Julián Gil. En un momento de bastante cercanía, ambos no dudaron en besarse.

Sin embargo, esta no será la única mujer que Julián Gil conocerá en el viaje. En el avance del programa, se reveló que el actor tendrá varios encuentros con diferentes mujeres realizando distintas actividades en Rusia.

Quienes no fueron muy amables con sus comentarios sobre Julián Gil y su viaje a Rusia , fueron los usuarios en redes sociales. En el video publicado en la cuenta YouTube de Televisa Deportes, destruyen con las palabras más duras al argentino.

Además, otros critican a Televisa por crear contenido de ese tipo y manifiestan que la cadena mexicana está acostumbrada a fingir romances y crear telenovelas donde no las hay.

