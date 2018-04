Unos nuevos mensajes entre Julián Gil y Marjorie de Sousa demuestran una vez más que las cosas no son tan simples entre ellos. La hermana del actor se presentó en el programa 'Despierta América', en donde mostró una conversación que mantuvieron los padres de Matías horas antes.

Todo comenzó el día domingo. Julián Gil quiso tomarse una foto con su hijo saliendo del Centro de Convivencia, en donde está una hora con el menor. El asistente de Marjorie de Sousa se lo negó y se llevó al niño rápidamente. El actor rompió en llanto y lamentó -ante cámaras- no poder tener una sola imagen al lado de Matías.

Ante esto, Marjorie de Sousa decidió aparecer en TV, llorando, para pedirle a Julián Gil no exponer de esa manera a su hijo. Además, la actriz invitó a su expareja a visitarla cada vez que él quiera a su casa para ver a Matías.

Bueno, tras ver la entrevista de Marjorie de Sousa, Julián Gil se puso en contacto con ella y le pidió ir esa misma tarde a ver al niño. Incluso, le dijo que iría a un parque cercano y luego lo regresaba a su casa.

Patty Ramosco, hermana de Julián Gil, reveló la conversación que el actor tuvo con Marjorie de Sousa. Según los mensajes vía Whatsapp, el actor agradeció que su ex permitiera ver a su hijo sin mandato judicial.

Posteriormente, le propone una hora y fecha para recoger al niño por unas horas y luego lo llevaría de vuelta a su casa. Incluso, Julián Gil le pide a Marjorie de Sousa decirle a su madre que tenga listo a Matías a su llegada.

"Marjorie, acabo de ver tu entrevista. Qué bueno que ya me dejas ver a Matías fuera del Centro de Convivencia. Como lo dijiste, te escribo y te aviso que estoy en Cancún y llego esta tarde a México. Pasaría tipo 5 pm por tu casa. Dile a tu mamá que lo arregle. Estaré un rato en el parque con él y lo regreso a tu casa. Gracias", escribió Julián Gil vía Whatsapp.

Sin embargo , Marjorie De Sousa no respondió sino hasta unas horas después porque también se encontraba viajando. La actriz manifestó que siempre ha querido mantener una buena relación con él por el bien del pequeño, pero que no podía dejar que vaya a ver al niño hasta no avisarle al juez del caso.

"Vengo llegando de México. Como siempre te he dicho tengo la mejor disposición pero como está tu demanda de visitas, cualquier cambio primero tenemos que enterar al juez. Entonces si quieres avísame cuando quieras presentarnos ante el juez para platicar esto y lleguemos a un acuerdo donde Mati esté totalmente protegido (esto lo digo ya que el niño debe estar con su enfermera) como te pedí desde el inicio", respondió Marjorie de Sousa.

Esta respuesta no fue del agrado de Julián Gil, quien terminó por llamar 'mentirosa' a Marjorie de Sousa. El actor le dijo a su ex que ya no se tome más molestias para que él pueda ver a su hijo.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.