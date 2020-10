A través de sus Stories de Instagram, Julián Gil publicó unos videos donde se dejó ver en las afuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Según contó, llegó al lugar para retirar personalmente la sentencia con la que perdió la batalla legal que mantenía con su expareja, la actriz venezolana Marjorie de Sousa, por la custodia del hijo de ambos, Matías.

“¿Se acuerdan que se dijo que la sentencia había salido el 21 de septiembre? Lo dije, lo reconfirmé. No la podía tener en mis manos, pero acabo de salir del tribunal. Tengo la sentencia en mis manos”, declaró Gil en dicha red social. “Como dije, es una sentencia real, es firme, no como dijeron que no era firme”, añadió.

Además, Julián dijo que en su momento hablará con mayores detalles acerca del tema, pero enfatizó que “le robaron” la patria potestad de su pequeño.

“Me han visto la cara casi cuatro años, pero ya (suspiro), que les vean la cara a ustedes. La voy a leer, tiene doscientas cuarenta y pico de páginas, pero es firme y sí perdí la patria potestad, no la perdí, me la robaron, me la robaron como le quieran decir”, concluyó Gil.

Como se recuerda, el enfrentamiento legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzó en el 2017 a los pocos meses de que el menor naciera y luego de que dieran a conocer que la pareja se había separado.

VIDEO RECOMENDADO

Julián Gil paraliza a sus seguidores con este video

Julián Gil paraliza a sus seguidores con este video