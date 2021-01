Julián Gil habló de los momentos difíciles que vivió tras contraer el coronavirus (COVID-19). En un video que publicó en Instagram, el actor argentino dijo que pasó “los primeros días muy mal” debido a que padece algunos problemas de salud en los pulmones.

“He estado un poco perdido de las redes sociales, pero la verdad es que me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año desde que empezó la pandemia, pero bueno me tocó el COVID-19. No sé cómo, cuándo, ni dónde me pasó, me contagié.”, mencionó Gil al inicio del clip.

“Hoy es mi quinto día, ya me siento bien, por eso decidí ya anunciarlo, me siento bien, pero pasé los primeros días muy mal, con mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones y la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien y sigo aislado en casa”, contó el actor.

El también modelo reveló que estuvo a punto de ser hospitalizado, pero debido a la falta de camas en los centros médicos, lo están atendido en su domicilio.

“Quiero agradecer al señor Juan Osorio y a la empresa, porque el día que me puse muy mal traté de ir al hospital aquí en México, e inclusive tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque hubo un problema de que no había camas, tuve que regresar a mi casa, gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio que ya había pasado por esa misma situación y puso a mi disposición a todo su equipo médico”, dijo el actor.

El actor confesó que el virus lo tomó por sorpresa, pues llevaba 10 días en casa cuando comenzó a sentirse mal, por lo que descartó haberse contagiado en las grabaciones de “¿Qué le pasa a mi familia?”, producción de Juan Osorio que está próxima a estrenarse en febrero.

“No me tocaba grabar, así que he descartado completamente que fue en la producción del señor Juan Osorio (...) Me siento bien, pero pasé mis primeros días muy mal, muy mal. Mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco de los pulmones y la verdad me vi muy mal”, puntualizó.

