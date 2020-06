Julieta Venegas regresa a la música con un sentir más social y celebrando lo diferente aunque algo resignada. “Por desgracia, en este mundo poscapitalista y patriarcal, la otredad no se acepta”, confesó en una entrevista con Efe.

“Mujeres” y “Andamos Huyendo” son los dos temas que marcan un regreso más político de la artista al denunciar temas sociales y estar acompañada de la banda filarmónica Tukyo’m ët Xuxp, en el sureño estado mexicano de Oaxaca.

Después de una ausencia en los escenarios y los estudios de grabación, de una mudanza al sur de Latinoamérica y de adentrarse como actriz en teatro, pareciera que la artista se encuentra ante un nuevo comienzo creativo, sin mánager, sin discográfica y con una conciencia social más presente que recuerda sus inicios en la agrupación Tijuana no!.

Julieta (California, 1970) dice no ser consciente de cómo es que todos esos cambios han ido configurando su carrera, sin embargo tiene muy claro que “hay cosas” que le “parecían relevantes” y que ahora le “parecen frívolas”, señala, y que es por ello que ha buscado nuevas formas de interacción entre lo que la rodea y su música.

Una de ellas es el apoyo a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, con cuya banda filarmónica conformada por niños grabó los dos temas y dos vídeos con la intención de ayudar económicamente cediéndoles todas los ingresos que ambas canciones generen.

“Ayutla es una comunidad superunida y muy bonita pero que tiene un montón de problemas que giran a su alrededor. Llevan 3 años sin tener agua y me parece importante resaltar que todas las regalías (ganancias) de estas grabaciones van para ellos sin siquiera pasar por mis manos”, mencionó.

Ambas canciones tienen un sentimiento de lucha. Desde su punto de vista era importante compartir esa emoción con dicha comunidad de origen indígena. Es por eso que decidió retomar una canción de su primer disco "Aquí" (1997).

“'Andamos huyendo’ habla de esta sensación de la otredad perseguida, el sentir que nunca puedes estar tranquilo y no sabes por qué. Me parecía buena la reflexión, ser mujer, ser indígena. El no aceptar las diferencias es una visión patriarcal”, señaló.

Sin embargo, no es la primera vez que Venegas se ha mostrado sensible a problemáticas sociales, pues más allá de su música, la cantante se ha mantenido activa en numerosas campañas que van desde la defensa a las mujeres y los niños hasta ayudar a damnificados de desastres naturales.

