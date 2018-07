La pareja ‘de novios’ del momento sin duda alguna son Justin Bieber y Hailey Baldwin tras los rumores sobre su compromiso. Pese a que a todos no les ha caído muy bien la noticia , ellos no se cansan de presumir lo bien que les va juntos.

Después de ocultar su romance, debido a que Justin Bieber inició su relación con Hailey Baldwin apenas terminó con Selena Gomez , ahora la pareja está en todas las portadas y esto parece no importales, sino que a decir verdad, parecen andar por las nubes y no es para menos si es que se han comprometido.

Justin Bieber y Hailey Baldwin habían sido fotografiados durante sus vacaciones por fans en las Bahamas y lucen muy enamorados.

Justin Bieber y Hailey Baldwin con fans. (Fotos: Twitter) Justin Bieber y Hailey Baldwin con fans. (Fotos: Twitter)

Los seguidores de Selena Gomez no han parado de preguntar y repreguntar sobre la situación, pero aún Justin Bieber no ha aclarado nada y parece no tener intenciones de hacerlo pronto.

Por ahora sabemos que Justin Bieber ha aprovechado el fin de semana para divertirse con ‘su novia’ y tomarse algunas fotos con algunas ‘believers’ que han permitido conocer la situación en la que se encuentra la pareja del momento.

Sin duda, el amor entre Hailey Baldwin y Justin Bieber va viento en popa, pero ¿ Selena Gomez seguirá igual de tranquila luego de ver estas fotos?

