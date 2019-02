¡No lo vas a creer! Justin Bieber y Hailey Baldwin revelan que no tuvieron sexo hasta que se casaron

El cantante Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey Baldwin , son los protagonistas de la portada de la edición de marzo de la prestigiosa revista Vogue, en la que revelaron los detalles poco conocidos de su boda.

En declaraciones realizadas para la revista Vogue, las primeras desde que se casaron, Justin Bieber y Hailey Baldwin confesaron que no mantuvieron relaciones sexuales hasta después de su enlace.

De esta manera, Justin Bieber y Hailey Baldwin (ahora Hailey Bieber) aseguraron que mantuvieron el celibato hasta el día de su boda. De hecho, Justin reveló que sus ansias por tener sexo fueron otro de los factores que apresuraron su matrimonio.

“Dios no te pide que no tengas sexo por él, porque tenga unas reglas y cosas así. Lo que él intenta es protegerte del daño y el dolor. Creo que el sexo puede causar mucho daño. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientemente bien. Por su falta de valor propio. Las mujeres lo hacen, y los chicos también”, reflexiona el cantante de “Sorry”.

“Quise rededicarme a mí mismo hacia Dios de esa manera porque realmente creí que era lo mejor para el estado de mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas. Te ves recompensando por el buen comportamiento”, explicó Justin Bieber a Vogue.

“Cuando la vi el pasado mes de junio (fecha en la que volvieron a salir), me di cuenta de que me había olvidado de lo mucho que la quería y de cuánto la había echado de menos y qué impacto tan positivo había tenido en mi vida. Pensé ‘Dios santo, esto es lo que he estado buscando’”, agregó.

Por su parte, Hailey Baldwin reveló que su relación con el cantante empezó con una cita donde salieron juntos como un par de amigos. No obstante, dijo que hace tres años tuvieron una corta relación, la cual definió como “algo tóxico” que los llevó a alejarse.

“Pasaron cosas negativas y aún tenemos que hablarlas y trabajar sobre ello. Un malentendido no sería la palabra exacta, aquello fue más una muy dramática falta de comunicación. Hubo un tiempo en que si yo entraba a una habitación, él salía”, comentó Hailey Baldwin.