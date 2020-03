Justin Bieber, de 26 años, reveló que su esposa Hailey Baldwin, de 23, le puso un tierno sobrenombre. Y es que mientras están en la intimidad de su hogar, la modelo llama al cantante “Goo Goo”.

En una reciente entrevista en el programa The Ellen DeGeneres Show, el artista canadiense contó este y más detalles de su vida privada al lado de su joven esposa.

“Bueno, ella me dice un montón de cosas raras. Ella me dice ‘Goo Goo’. Lo cual es un poco raro, pero me gusta. ‘Mi pequeño Goo Goo’”, contó Justin a Ellen DeGeneres mientras jugaban una ronda del segmente “Burning Questions”.

Por si fuera poco, Bieber también confesó que llama de la misma manera a su esposa. “Ella me tiene en la palma de su mano, básicamente. Ambos somos ‘Goo Goo’ el uno del otro. Es muy lindo”, expresó.

Asimismo, el intérprete de “Yummy” también se refirió a cuantos hijos desea tener con la modelo y sobre el tierno gesto que tuvo Hailey con él por su cumpleaños.

“¿Hijos? Creo que depende de Hailey porque es su cuerpo… Mi esposa arregló muy bien mi casa y tenía una película. Fue, como, esta noche es realmente romántica. No es gran cosa. Fue genial”, contó.