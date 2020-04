La figura del soul de “Ain’t No Sunshine” y “Lean on Me”, Bill Withers, falleció por problemas de corazón el 3 de abril a los 81 años en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde su partida, distintas celebridades vienen pronunciándose en redes sociales para despedirse del músico. Tal es el caso de Justin Timberlake, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos en una carta abierta.

El exintegrante de la boy band NSYNC le dedicó un emotivo mensaje al fallecido Bill Withers y reconoció que fue uno de sus más grandes ídolos y de quien recibió grandes enseñanzas sobre la música.

“Siempre serás uno de mis más grandes ídolos. Me enseñaste mucho sobre cómo mantenerlo simple y real. Sentí un parentesco contigo, incluso antes de conocernos. Tus palabras, tus melodías, los acordes que los acompañaron alcanzaron mi alma y me hablaron tan profundamente. Eso es lo que hizo tu música. Nos acercó", dijo.

“Dabas una luz tan única y cálida. Te admiré de la misma manera que admiré a mi papá, él era mi humano favorito en el mundo. Siempre has sido uno de los mejores y siempre lo serás. Extrañaré tus bromas y nunca olvidaré tus consejos sobre música: ‘¿Cómo te hace sentir? Esa es la única pregunta que tienes que responder'”, agregó Timberlake.

El mensaje de Justin estuvo acompañado de una serie de fotografías que resumen la estrecha relación que tenían los reconocidos músicos de distintas generaciones.

Bill Withers fue un músico y cantautor estadounidense famoso en las décadas del 70 y 80. Algunas de sus canciones más reconocidas fueron “Lean on Me”, “Ain’t No Sunshine”, “Use Me”, “Just the Two of Us” y “Lovely Day”.

