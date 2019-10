Policía solicita una orden de autopsia para los restos de Sulli: Confirman que nadie ingresó a su casa cuando falleció

La muerte de la cantante y actriz Sulli (25) continúa en investigación. Las circunstancias de su deceso aún están por esclarecerse pues su cuerpo fue encontrado en el segundo piso de su casa por su representante el lunes a las 3 de la tarde aproximadamente.

Según su testimonio, él acudió a la residencia pues no había podido comunicarse con ella desde el día domingo a las 6:30 p.m. Los paramédicos que llegaron a La Policía de Seongnam le brindaron atención y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según el informe de los bomberos, Sulli había fallecido varias horas antes y ya presentaba signos de rigidez. En tanto, las cámaras de CCTV de las viviendas aledañas y de la parte exterior de la vivienda de la artista no mostraron el ingreso de ninguna persona.

Por todos estos motivos, la policía de Seongnam ha solicitado realizar una autopsia al cuerpo de la artista para determinar las exactas causas de su muerte. La principal teoría que manejan las autoridades es un presunto suicidio.

"Todavía no hemos recibido el consentimiento de su familia, pero solicitamos una orden de autopsia para determinar la causa exacta de su muerte. Si la autopsia se llevará a cabo o no depende de si se emite o no la orden", explicaron fuentes policiales a Newdaily.

Peritos de investigación en la casa de Sulli (Fuente: Dispatch) Peritos de investigación en la casa de Sulli (Fuente: Dispatch)

*En el Perú, mueren más de 1000 personas al año por suicidio. Si necesitas ayuda a conoces a alguien que la necesite, llama a la línea de atención gratuita 113 Salud o acude al Centro de Salud más cercano a tu domicilio.