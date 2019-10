El ciberbullying detrás de la muerte Sulli: La presión de las redes sociales en la industria del K-Pop

La muerte de la cantante y actriz Sulli (25) continúa en investigación. La joven estrella del mundo del K-Pop fue encontrada sin vida en su casa por su representante después de estar varias horas incomunicada.

Aunque las autoridades buscan las causas del fallecimiento de Sulli, se presume que se trató de un suicidio pues no se encontraron signos de violencia dentro de la residencia. Y es que, según unos trascendidos, la artista habría estado deprimida los últimos días.

La vida de Sulli en la industria del entretenimiento coreano inició en el año 2005, al empezar a participar en algunas producciones como actriz en roles menores. Luego, ganó popularidad con la banda femenina f(x) de SM Entertainment.

Sin embargo, con el uso de las redes sociales, la joven comenzó a ser víctima de comentarios maliciosos en su contra. Esta situación llegó a tal punto de retirarse en el 2014 de la industria.

Sulli en Instagram Sulli en Instagram

Recién en el 2018, Sulli retomó su carrera y empezó a aparecer en programas de televisión para discutir los problemas mentales que sufrió, entre los que destacó depresión y ataques de pánico.

Aunque esto le ganó reconocimiento, muchos usuarios en redes sociales volvieron a atacarla. En agosto de este año, durante una entrevista para el programa “La noche de los comentarios de odio”, Sulli aceptó que ella trataba de ignorar los comentarios negativos.

"Creo que si me preocupo demasiado por lo que otras personas piensan de mí, entonces será demasiado difícil encontrarme a mí misma porque estaría influenciada por todos. Trabajo en eso, pero desde que era joven, odiaba verme obsesionada con lo que otros pensaban de mí", explicó.



Sulli en el programa “Night of Hate Comments" (Fuente: JTBC) Sulli en el programa “Night of Hate Comments" (Fuente: JTBC)

Durante la entrevista, Sulli contó que en una ocasión decidió presentar cargos contra una usuaria en redes sociales que le dedicó un extenso mensaje malicioso (en Corea del Sur esto es un delito) y descubrió que era una jovencita que estudiaba en una prestigiosa universidad y de su misma edad.

"Si no hubiese sido indulgente con esa estudiante, ella se hubiera convertido en un ex convicta. Tendría problemas cuando quisiera encontrar un trabajo más adelante. Luego, recibí una extensa carta en donde se disculpaba y dijo que no sabía que esto se convertiría en un problema tan grande. Se excusó diciendo que conmigo se liberaba del estrés", manifestó.

Sin embargo, Sulli dejó en claro que si esto se repetía o si presentaba cargos contra otra persona que le dedicaba comentarios maliciosos o difamatorios, no volvería a ser indulgente con ella.

*En el Perú, mueren más de 1000 personas al año por suicidio. Si necesitas ayuda a conoces a alguien que la necesite, llama a la línea de atención gratuita 113 Salud o acude al Centro de Salud más cercano a tu domicilio.