Producción de programa de TV que Sulli conducía reveló que intentó comunicarse con ella el día que murió

Más detalles salen a la luz tras la repentina muerte de la cantante y actriz Sulli (25), la joven estrella de la industria del K-Pop que fue encontrada sin vida este lunes 14 de octubre en su residencia en Seongnam, Corea del Sur.

El representante de la artista de SM Entertainment llegó a su vivienda aproximadamente a las 3 de la tarde tras no tener noticias de ella desde el día domingo por la noche, cuando se comunicó por última vez.

Ahora, se conoce que Sulli tenía que asistir a la grabación del programa "The Night of Hate Comments" (La noche de los comentarios odiosos) que realizaban todos los lunes y que se emitía los días viernes.

Según la producción del programa, intentaron comunicarse con Sulli durante toda la mañana para realizar la grabación, pero no pudieron contactarla así que decidieron iniciar sin ella. Luego, el staff de la artista se puso en contacto con el equipo para justificar su ausencia.

"El equipo de Sulli nos comentó que debido a 'razones personales' ella estuvo ausente. Estamos en shock luego de enterarnos sobre los reportes en los medios", declaró un representante de "The Night of Hate Comments", según informó el portal Koreaboo.

En varias oportunidades, Sulli comentó sobre los problemas mentales que tuvo que enfrentar tras convertirse en una figura popular en el mundo del K-Pop y detalló algunos de los comentarios maliciosos que recibía por redes sociales.

La joven fue cuestionada por no usar sostén en sus fotografías o presentaciones en TV. Ella confesó que de esa manera se sentía más cómoda y libre y consideraba que el sujetador afecta a la salud de las mujeres.

"Creo que esto es sobre la libertad del individuo. Los sostenes no son buenos para la salud. Tienen un cordón que no es bueno para los órganos estomacales y yo tengo problemas con mi digestión. Como me siento más cómoda al no usar, no lo hago. Creo que eso es libre y hermoso", contó Sulli hace unos meses en el programa.

*En el Perú, mueren más de 1000 personas al año por suicidio. Si necesitas ayuda a conoces a alguien que la necesite, llama a la línea de atención gratuita 113 Salud o acude al Centro de Salud más cercano a tu domicilio.