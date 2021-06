Mientras Marian Ochoa y Óscar Schwebel, integrantes de OV7, confirmaron que la bioserie del grupo es un hecho y que empezará a rodarse pronto, el cantante Kalimba aseguró que no ha sido notificado sobre el proyecto y desconoce todos los detalles.

En una reciente entrevista con el programa “Ventaneando”, el intérprete de temas como “Se te olvidó” y “Tocando fondo” confirmó que no estaba enterado de la producción; sin embargo, le deseo lo mejor a quienes lo realicen.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías. Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie”, contó el cantante.

Según explicó Kalimba, la historia que se contará en la producción biográfica tendrá que reflejar la esencia positiva de la agrupación y su espíritu siempre amoroso y optimista. Además, aclaró que antes de dar “su consentimiento”, tendrá que leer el guión.

“Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes, a ninguno de los OV7 le interesa una serie dramática. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso, definitivamente no siempre hemos estado bien porque somos una familia y las familias no están siempre bien, los seres humanos no están siempre bien”, añadió.

De esta manera, la respuesta del intérprete de “Duele” y “No me quiero emocionar” aviva nuevamente los rumores de que las relaciones de los integrantes de OV7 están resquebrajadas tras la separación del grupo. Al ser consultado por la posibilidad de que sus compañeros no lo contemplen en la realización de la serie, respondió lo siguiente.

“Yo no me meto en estos líos, seguramente no se las brincarán (las peleas). Eva Longoria no tiene nada que ver conmigo, mis compañeros sí, y mis compañeros y yo la llevamos espectacular, siempre hemos sido muy leales, muy fieles, muy honestos, muy directos, muy profesionales y disciplinados entonces estoy seguro que eso no pasará”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de “Lucifer” Temporada 5 Parte 2

Tráiler de "Lucifer" Temporada 5 Parte 2