El tema de abusos sexual sigue persiguiendo al cantante mexicano Kalimba, pese a que salió bien librado de las acusaciones. Sin embargo, esta vez es para defender su inocencia.

El programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando entrevistó en exclusiva a Thaily Villalobos, quien trabajó como edecén la noche en la que su compañera Daiana Guzmán acusó a Kalimba de abuso. Ella salió en defensa del cantante y aseguró que eso nunca pudo haber pasado.

Villalobos aseguró que durante toda la fiesta, donde Kalimba fue DJ, Daiana, en ese entonces menor de edad, estuvo detrás del cantante, hasta “le daba besos”. Aunque reconoció, que ambas habían bebido y estaban algo ebrias.

Tras la fiesta se fueron a celebrar el cumpleaños de uno de los amigos de Kalimba a su hotel y se quedaron celebrando toda la noche.

“Algo que no voy a poder olvidar… es que estábamos en un balconcito (de la habitación del cantante) él estaba acostado en la cama, y llega Daiana con el edredón (alrededor del cuerpo), se pone en la puerta del cuarto, alza su pierna como seduciendo a Kalimba, y nosotros riéndonos, los chicos en ese momento se retiraron. Y en eso Kalimba le dice: ‘puedes ver si Óscar se llevó mi celular, en tono mala onda, e insistía y ella a la fuerza se le aventaba, quería con él. Y él me decía: ‘haz que se vaya, no la quiero ver’. Yo le dije: ‘¿puedes checar (el teme del celular)?, se fue y enseguida él cerró la puerta, y eso fue como a las siete de la mañana”, contó Villalobos.

Además, Thaily recordó que al mediodía vio que Daiana estaba feliz, incluso dijo que se había robado los lentes de sol de Kalimba. Al momento de despedirse del cantante lo abrazó y le dio su número para que la llamara.

Como se recuerda, hace una década Daiana Guzmán, menor de edad en ese entonces, acusó de abuso sexual el cantante mexicano Kalimba. Debido a esta denuncia el artista pasó unos días en el Centro de Readaptación de Chetumal en Quintana Roo, México. Pero no hubo pruebas del hecho y fue liberado.