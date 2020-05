Felipe Silva, el empresario que durante años llevara el show de Las Lavanderas entre Karla Luna y Karla Panini, destapó más secretos de cómo su mejor amiga con su esposo, Américo Garza, la hicieron sufrir a la primera mencionada, quien falleció de cáncer en 2017. El nombre de Silva ha causado relevancia estos días en la farándula mexicana por revelar todo acerca de lo que sufrió la comediante antes de partir.

“Américo Garza tenía amenazada a Karla Luna”, mencionó el empresario en una reciente entrevista con el programa ‘Venga la alegría’, agregando que el esposo de la artista también la golpeaba constantemente cuando estaba con Karla Panini.

Silva aseguró que seguirá revelando los oscuros secretos que envuelven a Las Lavanderas.

"Américo la trataba mal, si no le pagaba su proporción completa imagínate si ella se le ponía al tú por tú, menos se la iba pagar, al final nunca se la pagó y cuando llegaron los excesos de drogadicción, de alcohol yo creo que Luna llegó a un término de que se le salió de las manos el control amoroso entre ella y Américo”, dijo el mexicano.

Silva llevó de gira a las Lavanderas por gran parte del país azteca como Sonora y Baja California. Sin embargo, él conocía que había un triángulo amoroso entre Américo Garza y Karla Panini, pero prefirió hacerse de la “vista gorda”.

Según el empresario, cuando Karla Luna se enteró del romance, Américo Garza la amenazó con que le quitaría a sus hijas y no las vería en los últimos momentos de su vida.

"(Le decía) estás acabada, no vas a ser nadie en la vida, no vas a lograr y ser lo que fuiste sin mí y sin Karla Panini, menos”, agregó.

Asimismo, Silva contó que muchas veces tuvo que ayudar a Karla Luna monetariamente pese a que su aun esposo le debía dinero, a este no le importó el mal estado en el que se encontraba la artista por el cáncer.

Felipe Silva sostuvo que no teme a las represalias de parte de Américo Garza: "Si me llega a amenazar le puedo dar mi dirección, él tiene mi teléfono y cuando quiera lo veo de frente, no tengo ningún problema por decir lo que estoy diciendo actualmente”.

Finalmente, Silva dijo que destapó todos los secretos porque quiere que se descubra la verdad sobre la relación entre Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza: “Quiero que quede constancia de que son perversos y no son una pareja feliz. Karla Panini no es cristiana, no tiene a Dios en su corazón”.

AUDIO DE KARLA PANINI Y KARLA LUNA

La familia de Karla Luna-quien expuso el video en YouTube-difundió el audio entre la comediante, Karla Panini y Américo Garza donde discutieron por el manejo del dinero y, posteriormente, se genera una pelea.

Karla Luna encaró a ambos, pero sobre todo se va contra Karla Panini, pues ya se había enterado que estaba con Américo Garza: “Saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio; le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas, ellas no se podían defender. Y estoy casi segura que le metiste a Américo al decirle que yo me metí con alguien de San Pedro”, concluyó en el audio.

¿QUIÉNES FUERON ‘LAS LAVANDERAS’?

‘Las Lavanderas’ fue un programa que surgió en Monterrey llamado ‘El club’. Luego, Karla Luna y Karla Panini comenzaron a hacer su propio show, por lo que se ganaron las preferencias de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses y lograron presentarse en vivo en varios escenarios. Posteriormente, llegaron a la cadena de televisión Telehit donde se hicieron más conocidas.

Sin embargo, las actuaciones de las actrices se vio opacada por el escándalo. Karla Luna descubrió que su mejor amiga, Karla Panini, la engañaba con su pareja, Américo Garza, con quien se casó en 2012 y procrearon dos hijas, Sala Valentina y Nina Victoria. En 2013 se separaron a raíz de todo este problema.

Karla Panini siempre mostró apoyo incondicional a Karla Luna cuando informó que estaba con cáncer, pero detrás de cámaras había otra historia: la mejor amiga estaba engañándola con su esposo mientras ella estaba casada con Óscar Burgos.

Al parecer, Burgos se enteró de la situación y decidió divorciarse de Karla Luna. Aunque la comediante indicó que la separación se debía al exceso de trabajo, al fin de cuentas, se conoció la verdad: sostenía una relación con Américo Garza, la aun pareja de su compañera.

Karla Luna falleció en septiembre de 2017 tras padecer cáncer en la matriz durante cuatro años.

La familia de la desaparecida actriz expuso los videos en su cuenta de YouTube porque se volvió a recordar el escándalo suscitado-y se volvió tendencia en Twitter- entre Karla Luna y Karla Panini por Américo Garza pese a que fueron grandes amigas.

VIDEOS RECOMENDADOS

Guty Carrera y Brenda Zambrano estarán en 'Guerreros 2020'. (TROME)

Sheyla Rojas recorre el set de Esto es Guerra | EET | TROME

Juliana Oxenford habla sobre su embarazo con Magaly Medina (TROME)