Alguna vez fueron grandes compañeras en la comedia mexicana, pero eso se terminó. Las ‘Lavanderas’ que estaba conformada por la desaparecida Karla Luna-quien falleció de cáncer en 2017-y su exmejor amiga, Karla Panini, quien mantuvo un romance con la pareja de quien fuera su colega: Américo Garza.

Ahora la familia de Karla Luna, incluyendo sus hijos Stephany y José Rubén, difundieron un video para revelar que Karla Panini y Américo Garza maltrataron varias veces a la fallecida. Incluso, le negaron la devolución del dinero que les había prestado, pues lo necesitaba para pagarse su seguro de gastos médicos para tratar el cáncer que, al final, se la llevó a la tumba.

Erika, la hermana de Karla Luna, reveló los abusos cometidos contra su hermana cuando estaba viva: “Yo notaba que recibía maltrato psicológico, físico, emocional y en todos los sentidos”.

La hermana de la integrante de ‘Las Lavanderas’ sostuvo que pese a que tanto Karla Panini como Américo Garza tenían una deuda pendiente monetaria con Karla Luna, ella les fue a cobrar un día y les respondió de mala manera.

“Yo le cobraba a esta señora abonos bien pequeños, porque sacaba de justificación que su papá estaba pasando por un proceso de cáncer; mi hermana también lo estaba y sólo exigía su dinero, era lo único que pedía”, comentó.

Para Erika Luna, lo único que hicieron Karla Luna y Américo Garza es burlarse de su hermana: “Al grado de que cuando yo fui y le cobré, esta persona ya se había casado con la otra y me dijo ‘que te pague mi marido’. Me dio mucho coraje”.

Pese a que Karla Luna necesitaba el dinero para su tratamiento del cáncer, ellos nunca le pagaron.

Asimismo, la hermana de la recordada actriz sostuvo que fueron “testigos de las golpizas" que le daba Américo Garza a Karla Luna.

AUDIO DE KARLA PANINI Y KARLA LUNA

La familia de Karla Luna-quien expuso el video en YouTube-difundió el audio entre la comediante, Karla Panini y Américo Garza donde discutieron por el manejo del dinero y, posteriormente, se genera una pelea.

Karla Luna encaró a ambos, pero sobre todo se va contra Karla Panini, pues ya se había enterado que estaba con Américo Garza: “Saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio; le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas, ellas no se podían defender. Y estoy casi segura que le metiste a Américo al decirle que yo me metí con alguien de San Pedro”, concluyó en el audio.

¿QUIÉNES FUERON ‘LAS LAVANDERAS’?

‘Las Lavanderas’ fue un programa que surgió en Monterrey llamado ‘El club’. Luego, Karla Luna y Karla Panini comenzaron a hacer su propio show, por lo que se ganaron las preferencias de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses y lograron presentarse en vivo en varios escenarios. Posteriormente, llegaron a la cadena de televisión Telehit donde se hicieron más conocidas.

Sin embargo, las actuaciones de las actrices se vio opacada por el escándalo. Karla Luna descubrió que su mejor amiga, Karla Panini, la engañaba con su pareja, Américo Garza, con quien se casó en 2012 y procrearon dos hijas, Sala Valentina y Nina Victoria. En 2013 se separaron a raíz de todo este problema.

Karla Panini siempre mostró apoyo incondicional a Karla Luna cuando informó que estaba con cáncer, pero detrás de cámaras había otra historia: la mejor amiga estaba engañándola con su esposo mientras ella estaba casada con Óscar Burgos.

Al parecer, Burgos se enteró de la situación y decidió divorciarse de Karla Luna. Aunque la comediante indicó que la separación se debía al exceso de trabajo, al fin de cuentas, se conoció la verdad: sostenía una relación con Américo Garza, la aun pareja de su compañera.

Karla Luna falleció en septiembre de 2017 tras padecer cáncer en la matriz durante cuatro años.

La familia de la desaparecida actriz expuso los videos en su cuenta de YouTube porque se volvió a recordar el escándalo suscitado-y se volvió tendencia en Twitter- entre Karla Luna y Karla Panini por Américo Garza pese a que fueron grandes amigas.

