Tras la revelación de un polémico audio en el que se le escucha a la fallecida Karla Luna encarando a la que creía su mejor amiga Karla Panini por haberla traicionado junto a su esposo, la exlavandera no tiene ni un minuto de paz, ya que en una edición de TV Notas , una conductora de Telehit sostuvo que fue la amante de Américo Garza, marido de la también actriz cómica.

De acuerdo a Fabiola Martínez, era el 2015 cuando ella y Américo Garza tuvieron una relación extramarital, ya que la presentadora estaba separada de su pareja y Garza ya tenía una relación con Karla Panini y estaban a puertas de casarse.

“Te digo que para ese entonces (2015) se rumoreaba que Américo andaba con Karla Panini, porque así lo dio a entender Karla Luna cuando salió a decir que se acababan Las lavanderas. Pero bueno, a mí eso no me importaba, yo a él no lo veía como algo serio; nuestra aventura se dio durante esta gira y los dos acordamos que cuando regresáramos a Monterrey, íbamos a terminar”, dijo Fabiola a la revista TV Notas.

Pero la relación no se quedó en una simple aventura pues Fabiola confirmó que regresando de la gira a Monterrey ambos continuaban viéndose, de hecho, iban al mismo gimnasio y pasaban tiempo juntos, lo que motivó los rumores de una relación entre ambos.

Agregó que Américo Garza la conquistó porque era muy detallista y atento con ella, pero que cuando estuvieron en la intimidad tenía algunas partes de su su cuerpo que dejaban mucho que desear “por lo pequeñas que eran”.

Indicó además que el esposo de Karla Panini se había obsesionado con ella y a pesar que ellos ya habían terminado, él siguió insistiendo.

Asimismo, pidió que no la comparen con Karla Panini, porque a diferencia de la exlavandera, ella no engañó a su esposo ni traicionó a su mejor amiga. “El karma de Karla lo tiene en su casa y se llama Américo Garza”, dijo de manera tajante la presentadora de TV.

“Un día escuché una llamada de Américo con otra mujer y reconocí que era Karla Panini, pero la verdad dije: ‘No, no puede ser ella. ¿Cómo crees que es ella?, no seas malpensada, no puede ser cierto que Américo sí engañó a su mujer con su mejor amiga’. Total que no hice ningún pancho ya que no me correspondía decir nada, porque aunque me estaba dando un break, yo seguía casada”, dijo Fabiola Martínez a Tv Notas.

KARLA PANINI SÍ SABÍA DE INFIDELIDAD

Tras este nuevo escándalo que involucra a Karla Panini y a Américo Garza, muchos han salido a declarar e indicar que la exlavandera sí sabía del amorío de su pareja con Fabiola Martínez e incluso la llamó, pero ella lo negó.

Sin embargo, tiempo después ella misma le confesó el amorío a Karla Panini delante de Américo Garza e intentó golpearla mientras veía a la examiga de Karla Luna completamente desconsolada.

Esto habría ocasionado que Karla Panini amenazara y obligara a Américo a casarse con ella, de lo contrario lo iba a hundir en la prensa.

Tiempo después Karla Panini y Américo Garza se casaron, Fabiola regresó con su esposo, pero antes de que muriera Karla Luna, ella misma fue a confesarle que tuvo un amorío con su esposo y de los enfrentamientos con Panini, pero ella decidió callar y llevarse el secreto a la tumba “pues no quería ser como su examiga”.

En cuanto a Américo Garza, Fabiola asegura que ella no fue la única que sostuvo una relación con él y que es un mujeriego en potencia, además de infiel.

