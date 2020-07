Laura Bozzo anunció hace semanas una entrevista a la polémica pareja Karla Panini y Américo Garza para el estreno de su programa “Laura sin censura”. Es así que los personajes aclararon desde el inicio que su amor nació de manera sana, no como se retrata en redes sociales.

Panini afirmó que ella “no le robó” el esposo a Karla Luna, quien fue su mejor amiga y falleció en el 2017 por cáncer. Ambos aseguraron que iniciaron su romance cuando Garza se separó de Luna y fue la misma Panini la que habló con ella sobre su relación con Garza antes que falleciera.

“En esta historia no hay ni santos, ni diablos, hay errores”, comentó Panini a inicio de la videollamada con Bozzo.

Del mismo modo, la actriz reveló que le dolió mucho perder a su amiga y la credibilidad de la gente, pues la tildaban de mentirosa en redes sociales. “Estaba acostumbrada a los aplausos, a que todo mundo se quisiera tomar una foto conmigo”, añadió.

La pareja contó que su romance inició cuando trabajaron en “Las Lavanderas”, es ahí donde ambos se dieron cuenta que tenían la misma idea de familia y más cosas en común. Panini afirma que su error fue no hablar a tiempo con Luna de lo que sentía por Américo Garza. “No empezamos a tener esta relación de noviazgo cuando ella tenía el cáncer”, insistió.

Panini afirmó que si Luna hubiera superado el cáncer y seguiría con vida, ellos no tendrían los problemas que tienen ahora. “Si ella estuviera aquí nada de esto estaría pasando porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, había quedado en paz”, reveló.

Finalmente comentó que no tiene porque disculparse ante el público que tanto la juzga por su matrimonio con Garza. “No considero que yo tenga que ofrecer una disculpa pública, no dañé a alguien y si con esta situación alguna mujer se siente ofendida pues lo siento... yo no me robé a nadie”, concluyó.

