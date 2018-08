“Mi cama” se ha convertido en uno de los temas más bailado en las discotecas de moda. La canción de Karol G ha sido todo un éxito, pero alcanzar este reconocimiento no fue fácil para Carolina Giraldo Navarro, su verdadero nombre.

La cantante colombiana recuerda que en sus inicios otros compañeros de la industria le sugerían desistir en su intento de incursionar en la música urbana porque ese género "no era para las mujeres, ya que lo que cantaban los hombres no tenía cabida para ellas". Pero Karol G nunca se rindió y sus millones de reproducciones en YouTube demuestran que no se equivocó.

Carolina nació en Medellín, Antioquia (Colombia), el 14 de febrero de 1991 y desde muy pequeña estuvo cerca de la música, ya que su padre también era músico. Hoy, con 27 años, ha comenzado a cosechar todos los triunfos que sembró desde que tenía uso de razón.

Primeros años y debut como cantante

Karol G desde muy temprana edad mostró que lo suyo era la música y el canto. Con el apoyo de su familia se fue encaminando por el mundo de la música.



Durante su infancia participó en el reality Factor XS Colombia, donde demostró que tenía mucha madera para la música y poco a poco fue logrando sus objetivos, así que decidió estudiar música en la universidad de Antioquia en Colombia y en el 2006, por primera vez firmó con su nombre artísticos Karol G.



Alrededor del año 2010, la colombiana forma parte del equipo musical del cantante, también colombiano, Reykon, metiéndose en el mundo del reggaetón como su corista.



En el año 2012 Karol G debutó con su éxito “301” junto a Reykon "El Líder", el cual llegó a ser número uno en muchos canales de televisión y estaciones de radio.



En el 2013 lanza "Amor de dos" junto a Nicky Jam, la cual también se convertiría en todo un éxito. El video de la canción ha sobrepasado los 90 millones de reproducciones en su canal de YouTube oficial.



En el 2014, presenta la canción “Ricos besos” y en cada concierto que hacía era coreada por sus fans. El video oficial lleva hasta el momento más de 50 millones de reproducciones.



En 2016 lanzó los temas "Casi Nada", "Muñeco de Lego" y "Hello", este último junto al cantante puertorriqueño Ozuna.



Éxito internacional

Durante años Karol G sumó muchos éxitos y sin duda comenzó a hacerse muy conocida en el mundo del reggaetón pero el reconocimiento internacional vino en 2017 junto a Bad Bunny y la canción “Ahora me llama”.

Esta canción de trap en español fue toda una sensación. El tema marcó un antes y después en su carrera musical, ya que logró conectarse con su público que se identificó con la letra de la canción, además la combinación con el 'Conejo malo' fue una estrategia ganadora y la canción ha logrado sumar más de 600 millones de reproducciones en YouTube y además hacerse mucho más conocida en varios países del mundo.

Poco después lanza su sencillo “A ella”. Este tema fue uno de los más escuchados y logró llegar a cada rincón de los continentes. Con este gran éxito entre sus manos empezó con una gira a nivel internacional. Luego lanzó un sencillo con Kevin Roldán llamado "Eres mi todo", teniendo un gran éxito en YouTube.



A finales del 2017 lanzó su primer álbum llamado "Unstoppable", teniendo una excelente aceptación y aprobación.



En 2018 logró aún más reconocimiento internacional con sus sencillos Pineapple, Mi Cama y una colaboración con Shaggy.



Los amores de Karol G

La cantante colombiana siempre ha sido muy reservada con su vida privada y nunca antes había publicado alguna foto comprometedora, pero hace un par de meses complació a sus seguidores con una fotografía muy tierna en compañía de su novio Rene Cano, más conocido en el mundo artístico como Bull Nene.



El reconocido compositor y la cantante colombiana estarían juntos desde hace más de un año y él a través de las redes sociales no tiene problemas en publicar fotografías junto a Karol G y profesarle todo su amor.



By my side 💎 @bullnene Una publicación compartida por KAROL G (@karolg) el 16 de Abr de 2018 a las 9:10 PDT

Discografía

Álbumes de estudios

Unstoppable (2017)



Sencillos

2006: “En la playa”

2006: “Por ti”

2012: “301” con Reykon

2012: “Tu juguete»”con Reykon

2013: “Bajo control”

2013: “Gracias a ti”

2013: “Amor de dos” con Nicky Jam

2013: “Lloro por ti”

2014: “Ricos besos”

2014: “Mañana” con Andy Rivera

2014: “Si te confieso”

2015: “Ya no te creo”

2015: “Te lo quiero hacer” con De la Ghetto

2015: “Dime” con Andy Rivera

2015: “Te sigo esperando” con Tinto

2016: “Casi nada” (sola o Remix con CNCO) Gold8

2016: “Código de amor” junto a Daddy Yankee

2016: “Muñeco de lego”

2016: “Hello” junto a Ozuna

2016: “Lo que siento por ti” con Sebastián Yatra

2017: “A ella”

2017: “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny

2017: “More” con Total Ape

2017: “Eres mi todo” junto a Kevin Roldán

2017 “Ahora Me Llama” (Remix) junto a Bad Bunny, Quavo

2017: “Mi mala” junto a Mau & Ricky

2017: “La dama” junto a Cosculluela

2017: “Cómplices” junto a J Mashel

2018: “En La Cara” junto a Major Lazer

2018: “Mi mala (Remix)” junto a Mau & Ricky, Becky G, Leslie Grace, Lali Espósito

2018: “Pineapple”

2018 “Tu pum pum” junto a Shaggy, El capitán y Sekuance

2018: “Princesa” junto a Martina Stoessel

2018: “Mi cama”

2018: “Mi cama (Remix)” junto a J Balvin, Nicky Jam