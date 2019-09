Karol G celebró que más de 100 mil personas asistieron a su concierto gratuito en Colombia | FOTOS Y VIDEO

La cantante Karol G sigue conquistando los escenarios del mundo, y esta vez ofreció un concierto gratuito en su natal Medellín, Colombia, donde logró un espectacular récord al convocar a más de 100 mil asistentes.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete colombiana confirmó la noticia y lo celebró con una publicación agradeciendo a todos los que se dieron cita al show.

“El día de ayer se convirtió, por lejos, en el mejor día de mi vida. Esta canción se la dedico a esas más de 100 mil personas que me acompañaron ayer, sin ustedes nada tendría sentido ¡Gracias!”, escribió Karol G como leyenda de su post.

Llamado “El concierto de todos”, el evento empezó a las 9 de la noche en la Avenida Centenario, sector de Obelisco, donde la intérprete colombiana ofreció lo mejor de su repertorio en un show de agradecimiento a su ciudad.

El concierto contó con efectos especiales, pantallas led y mucha luz. Los asistentes corearon los grandes éxitos de la intérprete como: “Punto G”, “Ella”, “Mi cama”, “Ocean”, “Pineapple”, entre otros.

Black And White, Sky, Mike Bahía, Ove on the Drumes y Papa G se presentaron antes de la colombiana, pero la gran sorpresa de la noche estuvo a cargo de J Balvin, quien apareció en tarima para interpretar diversos temas y reafirmar su amistad, respaldo y cariño por su compatriota.