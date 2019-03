“Karol G: La guerrera del género”: tráiler y fecha de estreno del documental de la cantante de reggaetón

Karol G es una de las féminas que lidera el mundo del reggaetón. La cantante colombiana mostró su interés en la música desde muy temprana edad y alrededor del 2010 la artista formó parte del equipo de coristas de Reykon y desde ese momento entró al género urbano que por muchos años ha sido dominado por los hombres, así que gracias a su duro trabajo y lucha diaria es que Univisión decidió grabar el documental: “Karol G: La guerrera del género” que se verá EN VIVO ONLINE por YouTube.

La cantante colombiana recuerda que en sus inicios otros compañeros de la industria le sugerían desistir en su intento de incursionar en la música urbana porque ese género "no era para las mujeres, ya que lo que cantaban los hombres no tenía cabida para ellas". Pero Karol G nunca se rindió y sus millones de reproducciones en YouTube demuestran que no se equivocó y esto lo contará en el documentan de Univisión que se estrenará en los próximos días.

Este documental de Karol G se suma a una cargada agenda para este 2019 en la que también destacan tres diferentes giras de conciertos, una de ellas junto a Gloria Trevi para fines de año, además de la publicación de un nuevo disco.

Tráiler de Karol G: La guerrera del género

Sinopsis del documental de Karol G

Univisión estrenará el documental “Karol G: la guerrera del género” y cuenta cómo ha sido la vida de la cantante colombiana desde su infancia hasta alcanzar la fama internacional. Una historia de superación personal que visita sus momentos más duros, entre los que están sus desamores y sus instantes más dulces, como su primer disco, sus canciones de éxito y su actual relación con el también cantante Anuel AA, con quien se comprometió el 14 de febrero.



Uno de los temas que también detalla en este material es que uno de sus grandes sueños es convertirse en madre y por esta razón podría abandonar su carrera a los 34 años.



“La gente dice que estoy loca, especialmente en mi casa, pero siempre he dicho que quiero cinco hijos, tres niños y dos niñas, pero me conformaría con tenr tres. Vengo de familia numerosa, entonces a mí el hecho de tener muchas personas a mi alredor me encana”, explicó la cantante.



¿Cómo ver el documental de Karol G?

El documental estará disponible en la página de Univision.com y estará disponible en el canal de YouTube de Univision horas después de su estreno en el portal web.

Fecha de estreno del documental

El documental de la cantante colombiana Karol G se estrena el 19 de marzo bajo el título “Karol G: la guerrera del género” a través de la página web de Univisión y YouTube.