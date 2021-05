‘Tiempo de celebrar’ es una campaña que busca inspirar a miles de niños, niñas y jóvenes de América Latina a través de las historias de las princesas de Disney. La compañía vuelve a confiar en Karol Sevilla, la recodada Soy Luna, para dar voz a esta iniciativa internacional de empoderamiento, valentía y superación.

‘Desde hoy’ es el tema que Karol Sevilla interpreta para promocionar la campaña y cuya letra, según palabras de la propia artista, se inspira para contar su propia historia y confesar que, a pesar de las adversidades, siempre ‘vuelve a confiar en ella’ para sobresalir. El estreno está programado para el 21 de mayo.

Trome pudo conversar con Karol Sevilla vía Zoom como parte de una rueda virual por el lanzamiento de la campaña ‘Tiempo de celebrar’. La cantante recordó su paso por Soy Luna y confesó detalles de la responsabilidad que tiene con sus seguidores quienes la consideran su ejemplo a seguir.

Karol Sevilla lidera nueva campaña de Disney de empoderamiento

“Una vez más Disney confío en mí y me dio la oportunidad de poder ser un ejemplo a seguir, al igual que las princesas. Con este proyecto queremos inspirar a muchos niños y niñas a que sigan sus sueños, que sean guerreros, las princesas hacen eso. Tiempo de celebrar es la puerta a cumplir lo que queremos”, indica la actriz mexicana.

Ante la pregunta sobre qué tipo de princesa le gustaría ser, respondió: “Mi princesa favorita es Mérida de la película Brave, es una guerrera, luchadora una mujer que no se deja, todos tenemos una princesa con la que nos podemos identificar. Yo sería una princesa muy ‘heavy’, muy fuerte. Sería una mezcla de todas las princesas de Disney pero muy millennial. Por ejemplo, en la serie que estoy grabando ‘Siempre fui yo’, mi personaje se llama Lupe, es una chica muy de este momento, creo que sería así”, indicó.

El empoderamiento de Karol Sevilla se traduce también en la constante comunicación que mantiene con sus seguidores, también llamados ‘Karolistas’. La cantante cuenta que asumió con mucha cautela la presión de ser una estrella internacional y es consiente del reto que enfrenta pues muchos de sus fans son menores de edad.

“Es una responsabilidad muy grande (tener tantos seguidores). Creo que desde el primer momento que empecé a ver todo lo que pasó con Soy Luna y el furor, pues me pusieron ahí en frente y dijimos ‘ok’. Me puse la mochila y he tenido varias experiencias con las fans porque somos como de la misma edad, hay otras más chiquitas que fueron creciendo conmigo, me encanta poder ser como su amiga. Ellos (sus fans) tienen la confianza de platicarme mucho sus cosas, sus historias, lo que pasan día a día, problemas en la escuela, que están medio mareadas, no saben que hacer, me dicen que no quieren crecer más, muchos pasan por estos problemas”, dijo a Trome.

Karol Sevilla lidera nueva campaña de Disney de empoderamiento

A los 16 años, Karol Sevilla saltó a la fama al alcanzar el rol protagónico de ‘Soy Luna’. Las experiencias positivas y negativas que tuvo afrontar en esta etapa de su vida le sirve ahora para predicar con el ejemplo y aconsejar así a su amplia legión de seguidores.

“No soy la mejor siguiendo consejos ni dando consejos, pero les hablo sobre lo que yo he pasado, les digo que siempre sean ellos mismos, muchos cambiamos para ser aceptados porque la sociedad es así, a veces, nos hacen cambiar por estar en un grupo. Trato de tener esas conversaciones con mis fans y te conviertes en un modelo a seguir, tienes mucha responsabilidad pero me encanta. En ningún momento me sentí mal o con una carga fuerte en mí (por tener muchos seguidores). Me gusta tener esa carga en mis brazos, sobre todo porque soy joven, soy chica, he pasado por cosas. Este proyecto me refleja eso, sigo luchando por un montón de cosas, me han pasado muchas cosas”, añade.

Karol Sevilla protagonizará Siempre fui yo, que llegará a Disney Plus a finales del 2021

Con un nuevo proyecto bajo el brazo, la serie ‘Siempre fui yo’ que llegará a Disney Plus a finales del 2021, Karol Sevilla hace un balance a sus 21 años y confiesa que siente que ha tomado por completo las riendas de su carrera, la misma que maneja a la par de su vida personal.

“Ahora me siento más fuerte, más mujer, más enfocada en mis sueños, en mi vida, en lo que quiero realmente. Sé diferenciar mi carrera y mi vida personal, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando soy artista, soy el ejemplo a seguir, soy esa chica que dice los sueños se hacen realidad; y cuando soy la Karol real, soy una niña chiquita que nunca crecí, no tengo 21 años, soy como de 3 años y eso es lo más bonito. Siempre ser yo misma sin cambiar por la fama o por todo lo que se pueda decir”, precisó.

Disney confirmó también que, en junio se darán a conocer los relatos de tres “princesas reales” de Brasil, Colombia y México. Se trata de tres jóvenes que contarán sus historias de superación para inspirar y transmitir la importancia de creer en uno mismo, sin temor a equivocarse, y mostrando cómo la verdadera magia sucede con esfuerzo propio y dedicación cuando se persiguen los sueños.

MÁS INFORMACIÓN: