Katy Perry anuncia nuevo single “Never Really Over” | FOTOS

A pocos días de culminar su segunda temporada como juez de “American Idol”, Katy Perry reveló que lanzará una nueva canción el 31 de mayo.

La artista de 34 años compartió una fotografía promocional con el nombre del tema, el cual será “Never Really Over”.

En la imagen, Katy Perry aparece vestida con un atuendo naranja y con el cabello largo y rubio.

Como se recuerda, Katy Perry recientemente estrenó el remix de “Con Calma” junto a Daddy Yankee.

Cabe señalar que muchos de sus fanáticos señalan que se podría tratar del primer tema de un nuevo disco, ya que Katy Perry no ha lanzado un álbum desde “Witness” (2017), el cual contó con los temas “Swish Swish” y “Chained to the Rhythm”.