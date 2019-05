Katy Perry lanza nuevo sencillo “Never Really Over” en YouTube y Spotify | FOTOS

Luego de dos años de ausencia musical, Katy Perry vuelve a escena con su nuevo sencillo titulado “Never Really Over”, coproducido por el reconocido DJ y productor Zedd.

“Never Really Over” fue escrita por la misma Katy Perry inspirada por todas las relaciones que ha llevado; desde su primer amor, sus relaciones fallidas, entre otras experiencias.



Katy Perry filmó el videoclip en Malibú California bajo la dirección de Phillipa Prince quien recientemente ha dirigido videos de St.Vincet y Banks.



Como se recuerda, Katy Perry recientemente estrenó el remix de “Con Calma” junto a Daddy Yankee.

Cabe señalar que muchos de sus fanáticos señalan que se podría tratar del primer tema de un nuevo disco, ya que Katy Perry no ha lanzado un álbum desde “Witness” (2017), el cual contó con los temas “Swish Swish” y “Chained to the Rhythm”.