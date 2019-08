Katy Perry es denunciada por agredir sexualmente a Josh Kloss, modelo de su videoclip

La cantante Katy Perry se encuentra e el ojo de la tormenta luego de que el modelo Josh Kloss con el que protagonizó el videoclip de 'Teenage Dream' en el 2010, la denunciara publicamente en su cuenta de Instagram por haberlo agredido sexualmente.

Nueve años después de la publicación del videoclip que ya suma más de 230 millones de reproducciones en YouTube, Josh Kloss reveló que vivió un infierno en medio el rodaje por el acoso de la artista.

En dicho testimonio en Instagram, Josh Kloss cuenta que Katy Perry lo humilló delante de un grupo de amigos durante una reunión al bajarle los pantalones y la ropa interior con el objetivo de dejar al descubierto sus partes íntimas.

"Tras el primer día de grabación, Katy me invitó a un club de striptease en Santa Bárbara. Rechacé la oferta con la excusa de que quería volver a mi hotel a descansar porque ese trabajo era lo único que tenía en aquel momento. La vi un par de veces más tras su ruptura con Russell Brand. En una ocasión me acompañó un amigo que se moría de ganas de conocerla. Era el cumpleaños de Johnny Wujek y lo celebraron en una pista de patinaje. En aquel momento yo todavía estaba loco por ella y, en cuanto me vio, se acercó a abrazarme. Pero cuando me giré para presentarle a mi amigo, ella agarró la cinturilla de mis pantalones y mi ropa interior y la estiró todo lo que pudo para que todos a nuestro alrededor, incluidos sus amigos, pudieran verme el pene. ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí?", se lee en su publicación.

Josh Kloss reveló también que solo cobró 650 dólares por trabajar en el videoclip y que su objetivo con esta denuncia es demostrar que las mujeres en la industria musical son tan poderosas que pueden resultar tan "crueles y perversas" como los hombres.

Según dicha publicación, la producción de Katy Perry le pidió al modelo que no revelara nada al respecto. Los fans de la artista han salido en defensa de la cantante y aseguran que el modelo 'solo quiere fama'.

