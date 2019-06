Keane confirma concierto en Lima y aquí te contamos todo lo que debes saber | FOTOS Y VIDEO

Keane, una de las bandas inglesas más importantes de rock alternativo, regresa a Lima luego de seis años para ofrecer un único concierto como parte de su gira mundial con que ha programado presentaciones en Estados Unidos, Europa y Sudamérica.

El concierto de la agrupación británica, conformada por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin y Richard Hughes, se realizará el viernes 22 de noviembre en el Parque de la Exposición. La noticia la hicieron oficial a través de su cuenta en Instagram.



"Nos encanta viajar por el mundo tocando música, y de todos los lugares a los que vamos a América Latina siempre nos ha dado la bienvenida más loca y ruidosa. No podemos esperar a verlos a todos tan pronto", indica inicialmente en el comunicado.

"Aquí está lo que podemos anunciar hasta ahora, ** pero aún hay más programas por agregar. ** Es casi la hora de comenzar a calentar sus voces y aprender las nuevas canciones", finaliza el anuncio.

El anuncio del espectáculo llega solo unos días después de que Keane estrenara su nuevo sencillo titulado “The way I feel”, que forma parte de su próximo álbum de estudio "Cause & Effect", el cual estará disponible desde el 20 de septiembre de este año.

Se espera que el concierto de Keane sea un espectáculo único, en el que los miembros de la banda compartan las historias detrás éxitos como "Somewhere we only know", "Everybody´s changing" y "This is the last time", que de seguro formarán parte del setlist.

Las entradas saldrán a la venta general el 15 de junio y contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank. Habrá una preventa exclusiva de entradas exclusiva con tarjetas Interbank los días 13 y 14 de Junio.