Keanu Reeves ya leyó el guión de Matrix 4 y aseguró que será un proyecto “muy ambicioso” | FOTOS

El actor Keanu Reeves sorprendió a todos luego de confirmar que ya leyó el guión de la nueva película de Matrix, y por si fuera poco lo catalogó como un proyecto “muy ambicioso”.

El actor fue consultado por esta cuarta entrega de la franquicia durante su paso por la alfombra roja de “Semper Fi”, el nuevo drama de su hermana Karina Miller, y su respuesta alegró a muchos.

“Es una película muy ambiciosa. ¡Cómo debería ser! Estoy absolutamente entusiasmado con ella”, manifestó el actor a Enterteinment Tonight sobre la nueva película.

“Matrix 4” está escrita y dirigida por Lana Wachowski, quien creó la trilogía original de 1999 al lado de su hermana Lilly Wachowski.

Recordemos que "The Matrix" fue una franquicia lanzada a finales de los años 90 y que en conjunto con "The Matrix Reloaded" (2003) y "The Matrix Revolutions" (2003), han acumulado una ganancia de más de 1,600 millones de dólares alrededor del mundo.

El rodaje de la cuarta entrega del filme empezará en el 2020 y estrenaría en 2021. Sin duda será una de las películas más esperadas de los próximos años.