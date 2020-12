La actriz Keke Palmer es conocida por sus papeles en el cine y televisión, pero sobre todo por ser defensora de la belleza natural. La también cantante usó sus redes sociales para contarle a todos sus fanáticos que desde hace muchos años viene luchando contra el acné y fue recientemente cuando descubrió que realmente lo causaba.

La intérprete de 27 años sorprendió a sus fanáticos con las imágenes que compartió y muestra todos los estragos que ha causado el acné en su piel. Pero sobretodo dejó boquiabiertos a todos al saber revelar la verdadera razón por la cual no ha podido solucionar su problema.

“Hola chicos, para muchos de ustedes esto puede ser demasiada información, pero para mí esta plataforma siempre ha sido usada para cosas más grandes que yo”, escribió la actriz.

“Toda mi vida, el Síndrome de ovario poliquístico ha estado atacándome desde adentro hacia afuera y yo no tenía ni idea. Mi acné ha sido tan grave que mucha gente en mi industria me ha ofrecido dinero para que vaya a curarlo”.

La actriz mostró los estrago que le ha dejado el acné (Foto: Instagram/ Keke Palmer)

Keke Palmer ha dicho que ha tratado de todo para curar el agresivo acné que ha padecido desde hace mucho tiempo, pero nada le ha funcionado. Por eso, después de acudir a varios médicos y hacerse muchos tratamientos, ella sabía que algo estaba mal, aún cuando ningún doctor la supo diagnosticar. Fue entonces cuando decidió averiguar más acerca de las causas del acné y qué otras enfermedades podrían estar ligadas a esto. Ahí descubrió que podría estar padeciendo algo más serio. Luego fue diagnosticada con el Síndrome de ovario poliquístico.

“Estoy posteando esto para decirles que está bien ayudarnos nosotros mismos. Yo sé que no soy yo y que mi cuerpo ha estado pidiendo ayuda. Yo no tengo un título de doctora, pero yo le llevé al doctor todo lo que había averiguado y eso ayudó a que me diagnosticaran bien”, escribió la también presentadora. “No estoy diciendo que crean en todo lo que dice Web MD, lo que estoy diciendo es que nadie puede ayudarnos de la manera en que nos podemos ayudar nosotros mismos”.

Palmer explicó que esos fuertes brotes de acné son parte de los síntomas más leves de su condición y le pidió a sus fans que oren por ella.

“Oren por mí en esta [nueva] jornada y yo oraré por ustedes”, escribió. “No me da miedo mostrarme al mundo y tú tampoco deberías tener [miedo]”.

Keke Palmer sorprendió a todos al revelar que sufre el Síndrome de ovario poliquístico (Foto: Instagram / Keke Palmer)

